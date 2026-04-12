Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260412/minoborony-rf-ukraina-narushila-pasxalnoe-peremirie-uje-1971-raz-56867761.html
Минобороны РФ: Украина нарушила пасхальное перемирие уже 1971 раз
Минобороны РФ: Украина нарушила пасхальное перемирие уже 1971 раз
Sputnik Узбекистан
Объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва руководствовалась тем, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника
2026-04-12T14:47+0500
2026-04-12T14:47+0500
спецоперация россии по защите донбасса
пасха
перемирие
россия
украина
нарушения
в мире
всу
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0c/56867568_0:273:3071:2000_1920x0_80_0_0_908cf52a42789fcbc85ab64299d2127c.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз, сообщило Минобороны РФ.Прошедшей ночью противник трижды атаковал российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпел неудачу. Также бойцы РФ сорвали четыре попытки выдвижения ВСУ в Сумской области и ДНР.Всего ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов. В Курской и Белгородской пострадали несколько мирных жителей, в том числе ребенок.В российском военном ведомстве подчеркнули, что армия РФ строго соблюдает режим прекращения огня.Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое Украина якобы приняла. По его окончании в Минобороны РФ сообщили о более чем 4 900 нарушениях со стороны ВСУ.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0c/56867568_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab59cfe8e769fc420422eb46bdcee26a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
минобороны рф украина пасха перемирие нарушения
минобороны рф украина пасха перемирие нарушения

Минобороны РФ: Украина нарушила пасхальное перемирие уже 1971 раз

14:47 12.04.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденный российскими войсками Красноармейск
Освобожденный российскими войсками Красноармейск - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз, сообщило Минобороны РФ.
"Всего в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ", — заявили в ведомстве.
Прошедшей ночью противник трижды атаковал российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпел неудачу. Также бойцы РФ сорвали четыре попытки выдвижения ВСУ в Сумской области и ДНР.
"Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены. Также сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции наших войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Всего ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов. В Курской и Белгородской пострадали несколько мирных жителей, в том числе ребенок.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что армия РФ строго соблюдает режим прекращения огня.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое Украина якобы приняла. По его окончании в Минобороны РФ сообщили о более чем 4 900 нарушениях со стороны ВСУ.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0