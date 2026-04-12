https://uz.sputniknews.ru/20260412/minoborony-rf-ukraina-narushila-pasxalnoe-peremirie-uje-1971-raz-56867761.html

Минобороны РФ: Украина нарушила пасхальное перемирие уже 1971 раз

Sputnik Узбекистан

Объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва руководствовалась тем, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника

2026-04-12T14:47+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0c/56867568_0:273:3071:2000_1920x0_80_0_0_908cf52a42789fcbc85ab64299d2127c.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз, сообщило Минобороны РФ.Прошедшей ночью противник трижды атаковал российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпел неудачу. Также бойцы РФ сорвали четыре попытки выдвижения ВСУ в Сумской области и ДНР.Всего ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов. В Курской и Белгородской пострадали несколько мирных жителей, в том числе ребенок.В российском военном ведомстве подчеркнули, что армия РФ строго соблюдает режим прекращения огня.Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое Украина якобы приняла. По его окончании в Минобороны РФ сообщили о более чем 4 900 нарушениях со стороны ВСУ.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

