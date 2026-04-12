Минобороны РФ: Украина нарушила пасхальное перемирие уже 1971 раз
Объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва руководствовалась тем, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз, сообщило
Минобороны РФ.
"Всего в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ", — заявили в ведомстве.
Прошедшей ночью противник трижды атаковал российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпел неудачу. Также бойцы РФ сорвали четыре попытки выдвижения ВСУ в Сумской области и ДНР.
"Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены. Также сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции наших войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Всего ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов. В Курской и Белгородской пострадали несколько мирных жителей, в том числе ребенок.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что армия РФ строго соблюдает режим прекращения огня.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое Украина якобы приняла. По его окончании в Минобороны РФ сообщили о более чем 4 900 нарушениях со стороны ВСУ.