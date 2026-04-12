Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260412/peskov-ustoychivyy-mir-zavisit-ot-resheniy-zelenskogo-56868101.html
Песков: Устойчивый мир зависит от решений Зеленского
Официальный представитель Кремля дал интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину
2026-04-12T16:15+0500
Другие заявления Дмитрия Пескова:
Песков: Устойчивый мир зависит от решений Зеленского

Официальный представитель Кремля дал интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Россия хочет устойчивого мира, он может наступить уже сегодня, если Владимир Зеленский примет необходимые и хорошо известные решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения", — сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он добавил, что как только эти решения будут приняты, все перейдет в мирное русло.
Другие заявления Дмитрия Пескова:
СВО будет идти, пока Зеленский не наберется смелости и заключит мир с РФ;
Песков не исключил, что Европа будет двигаться к созданию собственного оборонного альянса;
недооценивать силу НАТО было бы опрометчиво и недальновидно;
"Я не думаю, что можно говорить о крахе альянса. Потому что, так или иначе, европейская составляющая будет расти", — сказал Песков.
меняющиеся реалии современного мира заставят НАТО трансформироваться;
переговоры по Украине будут в любом случае сложными и небыстрыми;
Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание теме охраны интересов РФ от международного пиратства;
Британии, Польше и ряду других европейских стран всегда было удобно использовать Россию как мнимого врага для решения внутриполитических задач;
Россия своими размерами и мощью всегда пугала многих европейцев;
отказ от российских энергоносителей говорит о близорукости европейцев;
Россия получает много заявок на газ с альтернативных рынков;
ЕС сможет получить газ, даже если РФ откажется от поставок на их рынок;
инструкции военным кораблям РФ по сопровождению танкеров непубличны;
переговоры по украинскому треку пока поставлены США на паузу, Россия с пониманием относится к занятости американцев;
пасхальное перемирие — гуманитарный жест со стороны Путина.
