"Урал Балет" представил в Ташкенте вечер одноактных балетов Михаила Фокина

В Ташкенте проходит Международный фестиваль балета, показ спектаклей организован на сцене ГАБТ им. А. Навои.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Екатеринбургский "Урал Балет" представил в Ташкенте вечер одноактных балетов Михаила Фокина — легендарного хореографа начала XX века, оказавшего огромное влияние на развитие мирового балета, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Показ организовали в ГАБТ имени Алишера Навои в рамках Международного фестиваля балета.Программа включала миниатюру "Видение розы", номер "Лебедь", который Фокин сочинил для одной из величайших балерин XX века Анны Павловой, а также пантомиму "Карнавал" и балет на фортепианные произведения Фредерика Шопена — "Шопениана".Примечательно, что для выступления в Ташкенте коллектив "Урал Балет" привез 3,5 тонны оборудования Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Весь реквизит для выступлений поместился в грузовой автомобиль с длиной кузова 13 метров.Фестиваль организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

