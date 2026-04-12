"Урал Балет" представил в Ташкенте вечер одноактных балетов Михаила Фокина
"Урал Балет" представил в Ташкенте вечер одноактных балетов Михаила Фокина
В Ташкенте проходит Международный фестиваль балета, показ спектаклей организован на сцене ГАБТ им. А. Навои.
2026-04-12T15:25+0500
2026-04-12T15:25+0500
2026-04-12T15:25+0500
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Екатеринбургский "Урал Балет" представил в Ташкенте вечер одноактных балетов Михаила Фокина — легендарного хореографа начала XX века, оказавшего огромное влияние на развитие мирового балета, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Показ организовали в ГАБТ имени Алишера Навои в рамках Международного фестиваля балета.Программа включала миниатюру "Видение розы", номер "Лебедь", который Фокин сочинил для одной из величайших балерин XX века Анны Павловой, а также пантомиму "Карнавал" и балет на фортепианные произведения Фредерика Шопена — "Шопениана".Примечательно, что для выступления в Ташкенте коллектив "Урал Балет" привез 3,5 тонны оборудования Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Весь реквизит для выступлений поместился в грузовой автомобиль с длиной кузова 13 метров.Фестиваль организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
ташкент
екатеринбург
видео, эксклюзив, фестиваль, балет, узбекистан, ташкент, екатеринбург, искусство, фонд развития культуры и искусства, государственный академический большой театр имени алишера навои, видео
видео, эксклюзив, фестиваль, балет, узбекистан, ташкент, екатеринбург, искусство, фонд развития культуры и искусства, государственный академический большой театр имени алишера навои, видео
"Урал Балет" представил в Ташкенте вечер одноактных балетов Михаила Фокина
В Ташкенте проходит Международный фестиваль балета, показ спектаклей организован на сцене ГАБТ им. А. Навои.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Екатеринбургский "Урал Балет" представил в Ташкенте вечер одноактных балетов Михаила Фокина — легендарного хореографа начала XX века, оказавшего огромное влияние на развитие мирового балета, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Показ организовали в ГАБТ имени Алишера Навои в рамках Международного фестиваля балета.
Программа включала миниатюру "Видение розы", номер "Лебедь", который Фокин сочинил для одной из величайших балерин XX века Анны Павловой, а также пантомиму "Карнавал" и балет на фортепианные произведения Фредерика Шопена — "Шопениана".
"Особенность балетов Михаила Фокина — в его стиле. В начале XX века это было необычным для классического танцевального искусства. Он стремился создавать новые формы и искать их. Поэтому в процессе восстановления и реконструкции этих спектаклей для нас было крайне важно сохранить дух той эпохи, воссоздать хореографию Фокина именно в том первоначальном виде, в каком он ее задумывал", — рассказал художественный руководитель и хореограф "Урал Балета" Максим Петров.
Примечательно, что для выступления в Ташкенте коллектив "Урал Балет" привез
3,5 тонны оборудования Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Весь реквизит для выступлений поместился в грузовой автомобиль с длиной кузова 13 метров.
Фестиваль организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.
