Узбекистан планирует нарастить экспорт стройматериалов на рынок Пакистана
Узбекистан планирует нарастить экспорт стройматериалов на рынок Пакистана
Стороны определили приоритеты долгосрочного партнерства, включая совместную разработку инвестпроектов, укрепление сотрудничества в сфере дорожной инфраструктуры и размещение современных производственных мощностей в специальных индустриальных зонах РУз
2026-04-12T11:10+0500
2026-04-12T11:10+0500
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан планирует нарастить экспорт стройматериалов на рынок Пакистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи Посла Узбекистана Алишера Тухтаева с директором одной из ведущих пакистанских индустриальных групп "JHK Group of Companies" Науманом Афради.Науман Афради поделился планами по организации поставок в Узбекистан инфузионных растворов различных объемов. В дальнейшем компания намерена локализовать производство этих препаратов непосредственно в республике. Данную продукцию широко применяют в медицинской практике для лечения дегидратации, инфекционных заболеваний и других патологий.Также собеседники определили приоритеты долгосрочного партнерства, включая совместную разработку инвестиционных проектов, укрепление сотрудничества в сфере дорожной инфраструктуры и размещение современных производственных мощностей в специальных индустриальных зонах Узбекистана.
узбекистан экспорт стройматериалы пакистан
узбекистан экспорт стройматериалы пакистан

Узбекистан планирует нарастить экспорт стройматериалов на рынок Пакистана

11:10 12.04.2026
Стороны определили приоритеты долгосрочного партнерства, включая совместную разработку инвестпроектов, укрепление сотрудничества в сфере дорожной инфраструктуры и размещение современных производственных мощностей в специальных индустриальных зонах РУз.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан планирует нарастить экспорт стройматериалов на рынок Пакистана, сообщает ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи Посла Узбекистана Алишера Тухтаева с директором одной из ведущих пакистанских индустриальных групп "JHK Group of Companies" Науманом Афради.

“Стороны затронули вопрос наращивания экспорта строительных материалов из Узбекистана на рынок Пакистана, подчеркнув наличие высокого неиспользованного потенциала в этом секторе”, — говорится в сообщении.

Науман Афради поделился планами по организации поставок в Узбекистан инфузионных растворов различных объемов. В дальнейшем компания намерена локализовать производство этих препаратов непосредственно в республике. Данную продукцию широко применяют в медицинской практике для лечения дегидратации, инфекционных заболеваний и других патологий.
Также собеседники определили приоритеты долгосрочного партнерства, включая совместную разработку инвестиционных проектов, укрепление сотрудничества в сфере дорожной инфраструктуры и размещение современных производственных мощностей в специальных индустриальных зонах Узбекистана.
