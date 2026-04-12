Узбекистан планирует нарастить экспорт стройматериалов на рынок Пакистана

Стороны определили приоритеты долгосрочного партнерства, включая совместную разработку инвестпроектов, укрепление сотрудничества в сфере дорожной инфраструктуры и размещение современных производственных мощностей в специальных индустриальных зонах РУз

2026-04-12T11:10+0500

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан планирует нарастить экспорт стройматериалов на рынок Пакистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи Посла Узбекистана Алишера Тухтаева с директором одной из ведущих пакистанских индустриальных групп "JHK Group of Companies" Науманом Афради.Науман Афради поделился планами по организации поставок в Узбекистан инфузионных растворов различных объемов. В дальнейшем компания намерена локализовать производство этих препаратов непосредственно в республике. Данную продукцию широко применяют в медицинской практике для лечения дегидратации, инфекционных заболеваний и других патологий.Также собеседники определили приоритеты долгосрочного партнерства, включая совместную разработку инвестиционных проектов, укрепление сотрудничества в сфере дорожной инфраструктуры и размещение современных производственных мощностей в специальных индустриальных зонах Узбекистана.

