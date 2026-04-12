https://uz.sputniknews.ru/20260412/v-uzbekistan-priedet-delegatsiya-krupnyx-kitayskix-kompaniy-56869857.html
В Узбекистан приедет делегация крупных китайских компаний
Sputnik Узбекистан
В рамках визита запланированы встречи и обсуждения совместных проектов
2026-04-12T18:10+0500
экономика
узбекистан
китай
делегация
шанхай
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0c/56869692_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_591cf82982e4de7e25d379e295fee62a.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Шанхайская делегация крупных компаний планирует визит в Узбекистан, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи в Генеральном консульстве Узбекистана в Шанхае с заместителем генсека Федерации предприятий провинции Шаньси и директором Шанхайского офиса федерации Нэ Вэньцином.Делегация посетит Ташкент, а также Сырдарьинскую, Самаркандскую и Бухарскую области.В планах — встречи и обсуждения совместных проектов в сферах энергетики, строительства, информационных технологий, электронной торговли, сельского хозяйства, автомобилестроения, инвестиций, экспортно-импортной деятельности, культуры, туризма, экологии, образования и фармацевтики.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0c/56869692_121:0:796:506_1920x0_80_0_0_145de922f529954047d50aef52523620.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
