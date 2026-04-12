В Узбекистан приедет делегация крупных китайских компаний

В рамках визита запланированы встречи и обсуждения совместных проектов

2026-04-12T18:10+0500

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Шанхайская делегация крупных компаний планирует визит в Узбекистан, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи в Генеральном консульстве Узбекистана в Шанхае с заместителем генсека Федерации предприятий провинции Шаньси и директором Шанхайского офиса федерации Нэ Вэньцином.Делегация посетит Ташкент, а также Сырдарьинскую, Самаркандскую и Бухарскую области.В планах — встречи и обсуждения совместных проектов в сферах энергетики, строительства, информационных технологий, электронной торговли, сельского хозяйства, автомобилестроения, инвестиций, экспортно-импортной деятельности, культуры, туризма, экологии, образования и фармацевтики.

