https://uz.sputniknews.ru/20260412/v-vengrii-proxodyat-parlamentskie-vybory-56866930.html

В Венгрии проходят парламентские выборы — что известно к этому часу

Sputnik Узбекистан

Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти

2026-04-12T14:14+0500

венгрия

виктор орбан

евросоюз

парламентские выборы

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0c/56866758_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_0a78d6ec812ff1e6940a4ba73b71aa03.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Венгрии проходят парламентские выборы, сообщает РИА Новости.Избирательные участки на парламентских выборах открылись в 06.00 по будапештскому времениПо данным венгерского Национального избирательного офиса, явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 9.00 по местному времени (12.00 по ташкентскому) составила 16,89%. Всего проголосовали более 1,2 млн человек. Это больше, чем в то же время на предыдущих выборах в 2022 году: тогда явка составляла 10,31%.Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти. Глава правительства отдал свой голос на избирательном участке в Будапеште.Жители Венгрии изберут 199 депутатов. Количество депутатских мандатов — 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам.Правом голоса обладают более 8 млн граждан внутри страны и за ее пределами. Для прохода в парламент нужно набрать 5% голосов по партийному списку.Основным конкурентом партии премьера Виктора Орбана "Фидес" и ее младшего коалиционного партнера "Христианско-демократической народной партии" считают возглавляемую Петером Мадьяром политсилу "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.В выборах также участвуют крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двухвостой собаки".Будапешт не раз говорил, что Киев активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

