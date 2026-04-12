Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Глава РФ: Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости
2026-04-12T13:35+0500
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил
православных верующих и всех россиян с праздником Пасхи — Светлым Христовым Воскресением.
"Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов”, — говорится в поздравлении.
Лидер РФ отметил огромную созидательную роль РПЦи других христианских конфессий в сбережении богатейшего исторического, культурного наследия России, укреплении института семьи и воспитании подрастающих поколений.
Подчеркнул он и большую работу религиозных организаций.
“Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи. Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания", — заключил Путин.
Президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.