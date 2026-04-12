Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Глава РФ: Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости

2026-04-12T13:35+0500

2026-04-12T13:35+0500

2026-04-12T13:35+0500

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех россиян с праздником Пасхи — Светлым Христовым Воскресением.Лидер РФ отметил огромную созидательную роль РПЦи других христианских конфессий в сбережении богатейшего исторического, культурного наследия России, укреплении института семьи и воспитании подрастающих поколений.Подчеркнул он и большую работу религиозных организаций.Президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, россия, владимир путин, пасха, поздравление