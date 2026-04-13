Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20260413/kto-podverjen-zabolevaniyam-schitovidnoy-jelezy-56871656.html
Кто подвержен заболеваниям щитовидной железы
Sputnik Узбекистан
Щитовидная железа — это маленький "командный центр", который управляет скоростью всех процессов в организме — от биения сердца до того, как быстро сжигаются калории
2026-04-13T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0d/56871487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bad423d05c5b6a034df77e6a3d16b8a6.jpg
Заболевания щитовидной железы намного чаще встречаются у женщин, но с возрастом риски повышаются и у мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на эндокринолога Аллу Морозову.Специалист рекомендовала в обязательном порядке проверять функцию щитовидной железы и пациентам, принимающим ряд кардиологических и онкологических препаратов, поскольку не диагностированное своевременно поражение и щитовидной железы будет отягощать их состояние.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0d/56871487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_827a30d4c383d23a590ceba45a090165.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
щитовидная железа заболевания
щитовидная железа заболевания

22:01 13.04.2026
© Sputnik / Антон ДенисовУльтразвуковое исследование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование щитовидной железы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2026
© Sputnik / Антон Денисов
Подписаться
Щитовидная железа — это маленький "командный центр", который управляет скоростью всех процессов в организме — от биения сердца до того, как быстро сжигаются калории.
Заболевания щитовидной железы намного чаще встречаются у женщин, но с возрастом риски повышаются и у мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на эндокринолога Аллу Морозову.
"Все эндокринные заболевания действительно чаще встречаются у женщин. То есть женщины более склонны и к заболеваниям щитовидной железы. Поэтому скрининг на заболевания щитовидной железы у женщин рекомендуется проводить достаточно часто – при планировании беременности, во время беременности, после родов, в случае изменения массы тела. Далее после 35 лет — через 4-5 лет. Мужчинам после 50 лет также можно рекомендовать регулярный скрининг", — рассказала она.
Специалист рекомендовала в обязательном порядке проверять функцию щитовидной железы и пациентам, принимающим ряд кардиологических и онкологических препаратов, поскольку не диагностированное своевременно поражение и щитовидной железы будет отягощать их состояние.

"Что может быть профилактикой нарушения работы щитовидной железы? Одним из важных методов профилактики патологии щитовидной железы является применение для беременных и детей калия йодида — 100-200 мкг/сутки, использование населением йодированной соли, отказ от курения. Также нужно быть максимально приверженным здоровому образу жизни", — пояснила врач.

Щитовидная железа — это маленький "командный центр", который управляет скоростью всех процессов в организме — от биения сердца до того, как быстро сжигаются калории. Щитовидка сильно влияет на память и концентрацию внимания, настроение, скорость мышления, сон.
Как понять, что щитовидка "барахлит"?
Тревожные звоночки, которые нельзя игнорировать:
резкие изменения веса без причины;
постоянная усталость или, наоборот, гиперактивность;
изменения сердцебиения;
проблемы со сном;
изменения настроения;
нарушения менструального цикла у женщин.
Когда бежать к врачу немедленно:
резкое похудение более 5 кг за месяц;
постоянная температура 37-37,5°C без признаков простуды;
сильное сердцебиение в покое;
сильные отеки;
изменение голоса, осиплость.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0