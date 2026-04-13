Кто подвержен заболеваниям щитовидной железы
© Sputnik / Антон ДенисовУльтразвуковое исследование щитовидной железы
Заболевания щитовидной железы намного чаще встречаются у женщин, но с возрастом риски повышаются и у мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на эндокринолога Аллу Морозову.
"Все эндокринные заболевания действительно чаще встречаются у женщин. То есть женщины более склонны и к заболеваниям щитовидной железы. Поэтому скрининг на заболевания щитовидной железы у женщин рекомендуется проводить достаточно часто – при планировании беременности, во время беременности, после родов, в случае изменения массы тела. Далее после 35 лет — через 4-5 лет. Мужчинам после 50 лет также можно рекомендовать регулярный скрининг", — рассказала она.
Специалист рекомендовала в обязательном порядке проверять функцию щитовидной железы и пациентам, принимающим ряд кардиологических и онкологических препаратов, поскольку не диагностированное своевременно поражение и щитовидной железы будет отягощать их состояние.
"Что может быть профилактикой нарушения работы щитовидной железы? Одним из важных методов профилактики патологии щитовидной железы является применение для беременных и детей калия йодида — 100-200 мкг/сутки, использование населением йодированной соли, отказ от курения. Также нужно быть максимально приверженным здоровому образу жизни", — пояснила врач.
Щитовидная железа — это маленький "командный центр", который управляет скоростью всех процессов в организме — от биения сердца до того, как быстро сжигаются калории. Щитовидка сильно влияет на память и концентрацию внимания, настроение, скорость мышления, сон.
Как понять, что щитовидка "барахлит"?
Тревожные звоночки, которые нельзя игнорировать:
резкие изменения веса без причины;
постоянная усталость или, наоборот, гиперактивность;
изменения сердцебиения;
проблемы со сном;
изменения настроения;
нарушения менструального цикла у женщин.
Когда бежать к врачу немедленно:
резкое похудение более 5 кг за месяц;
постоянная температура 37-37,5°C без признаков простуды;
сильное сердцебиение в покое;
сильные отеки;
изменение голоса, осиплость.