Парламентские выборы в Венгрии: Орбан признал поражение

Виктор Орбан и его партия "Фидес" проиграли парламентские выборы в Венгрии

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах, сообщает РИА Новости. После обработки 98,9% голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством Орбана также проходит в парламент.Премьер поздравил противников с победой и заявил, что "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. К 21.30 по ташкентскому времени явка составила рекордные 77,8%, превысив итоги 2022 года. Проголосовали более 5,8 млн человек. На предыдущих выборах явка к этому времени была 67,8%. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего премьера остаться у власти.Ее основным конкурентом была возглавляемая Петером Мадьяром партия "Тиса", нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Нынешние власти страны также считают, что эта политсила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.Председатель партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока скорее поручить ему формирование нового правительства и затем уйти в отставку."Я призываю президента немедленно поручить мне, как лидеру победившего партийного списка, сформировать правительство, а затем покинуть свой пост", — сказал Мадьяр, выступая перед сторонниками в Будапеште. Он также призвал уйти в отставку главу Верховного суда, генерального прокурора, председателя Конституционного суда и других руководителей ведомств.

