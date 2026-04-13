Песков: Народ Венгрии сделал свой выбор, Россия с уважением к нему относится

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что в Кремле не видят связи между результатом выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг Украины

2026-04-13T16:00+0500

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Народ Венгрии сделал свой выбор, Россия с уважением к нему относится, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.Другие заявления Пескова:Также пресс-секретарь президента РФ в ответ на просьбу оценить перспективы разблокировки европейского кредита Украине предложил набраться терпения и дождаться шагов нового руководства Венгрии.

