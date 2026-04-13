Песков: Народ Венгрии сделал свой выбор, Россия с уважением к нему относится
16:00 13.04.2026 (обновлено: 16:08 13.04.2026)
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам переговоров в Москве.
Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что в Кремле не видят связи между результатом выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг Украины.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Народ Венгрии сделал свой выбор, Россия с уважением к нему относится, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Венгрия сделала свой выбор, мы с уважением относимся к этому выбору", — сказал он журналистам.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Другие заявления Пескова:
Россия не видит связи между выборами в Венгрии и ситуацией на Украине;
итоги выборов в парламент Венгрии не повлияют на ситуацию вокруг Украины;
Россия хочет достичь своих целей в ситуации с Украиной;
подпитывание провоенных устремлений Киева не способствует мирному урегулированию;
европейцы не скрывают генеральной линии на продолжение войны на Украине;
пока переговоры по Украине не принесли результатов, СВО продолжается;
Россия готова к диалогу со странами Европы, но о взаимности говорить пока не приходится;
РФ заинтересована в добрых отношениях с Венгрией и всей Европой;
о дальнейшей судьбе нефтепровода "Дружба" нужно спросить Венгрию и другие страны Европы.
Также пресс-секретарь президента РФ в ответ на просьбу оценить перспективы разблокировки европейского кредита Украине предложил набраться терпения и дождаться шагов нового руководства Венгрии.