Премьер-министры РУз и РФ обсуждают в Москве совместные проекты двух стран — трансляция
В ходе 6-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран рассматривают актуальные вопросы узбекско-российского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества
2026-04-13T16:37+0500
16:37 13.04.2026 (обновлено: 16:47 13.04.2026)
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Премьер-министры Узбекистана и России Абдулла Арипов и Михаил Мишустин проводят в Москве 6-е заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.
В фокусе внимания находятся торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Особое внимание уделяют реализации совместных проектов в стратегических отраслях: промышленности, энергетике, включая мирный атом, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, образовании и в других сферах, представляющих взаимный интерес.
Совместная комиссия создана по инициативе президентов Узбекистана и России и в октябре 2018-го.
Ее первое заседание прошло 30 мая 2019 года в Ургенче, второе — 22 июня 2021-го в Москве, третье — 2 декабря 2022-го в Самарканде, четвертое — 18 сентября 2023-го в Москве, пятое — 9 сентября 2024-го в Ташкенте.