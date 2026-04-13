Премьеры Узбекистана и России обсудят в Москве реализацию совместных проектов двух стран

В ходе 6-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана планируют рассмотреть актуальные вопросы узбекско-российского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества

2026-04-13T10:53+0500

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Премьер-министры Узбекистана и России Абдулла Арипов и Михаил Мишустин сегодня проведут в Москве 6-е заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, сообщает пресс-служба Правительства России.Предметом обсуждения станет торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Особое внимание уделят реализации совместных проектов в стратегических отраслях. “В ходе заседания планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, включая мирный атом, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, образовании и в других сферах, представляющих взаимный интерес”, — говорится в сообщении.

