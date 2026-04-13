Российские гимнастки завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Узбекистане

2026-04-13T18:04+0500

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Российские гимнастки завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Узбекистане.В турнире, который проходил в Ташкенте с 10 по 12 апреля, участвовали более 150 спортсменок из 39 стран, включая ведущих гимнасток мира, российские и белорусские — в нейтральном статусе. Воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой увезли домой золото, два серебра и бронзу.Награды удалось получить в личных и групповых упражнениях.Мария Борисова взяла золото в индивидуальной программе в многоборье и серебро в выступлении с обручем. В многоборье ее главными соперницами стали олимпийская чемпионка-2024 и действующая чемпионка мира Дарья Варфоломеев, представляющая Германию, а также чемпионка Азии Тахмина Икромова из Узбекистана, завоевавшая бронзу.В групповых упражнениях команда РФ взяла серебро в финале с пятью мячами, а также бронзу в финале с тремя обручами и двумя парами булав.Для российского спорта этот турнир не просто рядовой этап серии, а продолжение значимого возвращения на международную арену.После Ташкента этапы Кубка мира пройдут в Баку и Милане.

