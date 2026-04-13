Центр исламской цивилизации в Узбекистане внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Дополнительным подтверждением международного признания стало и то, что музей Центра признали лучшим музеем тюркского мира
2026-04-13T18:30+0500
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Центр исламской цивилизации в Узбекистане официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Крупнейший музей исламской цивилизации", сообщает ИА "Дунё". В Центре создали такие экспозиционные залы, как "Доисламский период на земле Узбекистана", "Первый и Второй Ренессанс", "Новый Узбекистан — фундамент Третьего Ренессанса". Сертификат о включении его в Книгу рекордов Гиннесса торжественно вручила представитель организации Сейда Субаси.Еще одним подтверждением международного признания стало то, что музей Центра признали лучшим музеем тюркского мира. Только в прошлом году экспозицию музея пополнили более 1,5 тыс. экспонатов, в частности, около 800 древних рукописей, археологических находок и исторических карт. Установлено сотрудничество с зарубежными аукционными домами, крупными коллекционерами и арт-дилерами, в республику доставили 743 экспоната-подлинника.Центр в короткие сроки получил признание со стороны международных авторитетных организаций и изданий. В частности, он удостоен французской премии "Авиценна", отмечен среди 10 музеев мира, открытие которых ждут с наибольшим интересом в 2026 году по версии журнала "Smithsonian Magazine" Смитсоновского института в США. Кроме того, издание "Conde Nast Traveler" включило его в список музеев, которые можно посетить в июне 2026 года, а "BBC Travel" отнес его к числу самых ожидаемых музеев мира.Создание Центра исламской цивилизации — инициатива президента Узбекистана, направленная на глубокое изучение и популяризацию богатейшего наследия исламской культуры.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Центр исламской цивилизации в Узбекистане официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Крупнейший музей исламской цивилизации", сообщает
ИА "Дунё".
“Комплекс, расположенный на территории ансамбля Хазрати Имам, отличается выдающимися архитектурными параметрами: площадь территории — 10 гектаров, длина здания — 161 метр, ширина — 118 метров, высота купола — 65 метров, а общая площадь помещений — около 50 тысяч квадратных метров. Именно эти характеристики легли в основу мирового рекорда”, — говорится в сообщении.
В Центре создали такие экспозиционные залы, как "Доисламский период на земле Узбекистана", "Первый и Второй Ренессанс", "Новый Узбекистан — фундамент Третьего Ренессанса".
Сертификат о включении его в Книгу рекордов Гиннесса торжественно вручила представитель организации Сейда Субаси.
Еще одним подтверждением международного признания стало то, что музей Центра признали лучшим музеем тюркского мира. Только в прошлом году экспозицию музея пополнили более 1,5 тыс. экспонатов, в частности, около 800 древних рукописей, археологических находок и исторических карт. Установлено сотрудничество с зарубежными аукционными домами, крупными коллекционерами и арт-дилерами, в республику доставили 743 экспоната-подлинника.
Центр в короткие сроки получил признание со стороны международных авторитетных организаций и изданий. В частности, он удостоен французской премии "Авиценна", отмечен среди 10 музеев мира, открытие которых ждут с наибольшим интересом в 2026 году по версии журнала "Smithsonian Magazine" Смитсоновского института в США. Кроме того, издание "Conde Nast Traveler" включило его в список музеев, которые можно посетить в июне 2026 года, а "BBC Travel" отнес его к числу самых ожидаемых музеев мира.
Создание Центра исламской цивилизации — инициатива президента Узбекистана, направленная на глубокое изучение и популяризацию богатейшего наследия исламской культуры.