У ташкентских дорог появится цифровой “разум”
13:43 13.04.2026 (обновлено: 13:49 13.04.2026)
В городе проводят массовую замену светофоров и светофорных опор. Цель — уйти от ручного регулирования к автоматическому, ускорить движение потока, сократить время в пути и сделать среду инклюзивной.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В столице Узбекистана заменяют старые светофоры, создавая интеллектуальную транспортную систему (ИТС), сообщает Центр организации дорожного движения.
“Это не просто замена ламп, а создание "цифрового мозга" дорог. Мы внедряем Интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Это комплекс, который превращает перекрестки из "глухих" объектов в адаптивные”, — говорится в сообщении.
ИТС позволит:
создать систему адаптивного управления, которая переключает сигналы светофора в зависимости от числа машин;
дать приоритет общественному транспорту — система распознает приближающийся автобус и может продлить ему "зеленый" сигнал светофора;
усилить безопасность, поскольку новые объекты оснащают звуковыми сигналами и современными кнопками вызова.
В ЦОДД также пояснили, почему меняют крепкие с виду светофорные опоры. Это не просто столбы, удерживающие светофоры, а ключевой элемент организации дорожного движения, обеспечивающий безопасность и эффективность транспортных потоков. Их функции выходят далеко за рамки простой поддержки.
Технически оставить старые столбы невозможно по трем причинам.
1.Скрытые коммуникации: согласно новым стандартам, все кабели (питание и оптоволокно для связи с центром управления) укладывают под землю. Старые опоры не приспособлены для скрытой проводки, которая защищена от ветра, осадков и обрывов.
2.Конструктивная жесткость: современный светофорный объект — сложный комплекс, включающий высокоточные детекторы транспортного потока и камеры видеоаналитики. Для корректной работы этих сенсоров требуется минимальный коэффициент отклонения. Новые опоры обладают необходимой жесткостью, чтобы минимизировать колебания, которые на старых столбах могли бы приводить к погрешностям в считывании данных.
3.Долговечность: новые оцинкованные опоры не ржавеют и не требуют ежегодной покраски. Они эстетичны и соответствуют облику современного мегаполиса.