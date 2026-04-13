Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260413/u-tashkentskix-dorog-poyavitsya-tsifrovoy-razum-56876949.html
У ташкентских дорог появится цифровой “разум”
В городе проводят массовую замену светофоров и светофорных опор. Цель — уйти от ручного регулирования к автоматическому, ускорить движение потока, сократить время в пути и сделать среду инклюзивной
2026-04-13T13:43+0500
2026-04-13T13:49+0500
общество
узбекистан
ташкент
дороги
установка светофоров
цифровизация
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/538/91/5389159_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_15fead40ff8fcb9aac7b6ddf507f9a5f.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В столице Узбекистана заменяют старые светофоры, создавая интеллектуальную транспортную систему (ИТС), сообщает Центр организации дорожного движения.Цель — уйти от ручного регулирования к автоматическому, ускорить движение потока, сократить время в пути и сделать среду инклюзивной.ИТС позволит:В ЦОДД также пояснили, почему меняют крепкие с виду светофорные опоры. Это не просто столбы, удерживающие светофоры, а ключевой элемент организации дорожного движения, обеспечивающий безопасность и эффективность транспортных потоков. Их функции выходят далеко за рамки простой поддержки.Технически оставить старые столбы невозможно по трем причинам.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/538/91/5389159_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5d4b4a0e990ce6d6ca6a151371f76e72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:43 13.04.2026 (обновлено: 13:49 13.04.2026)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСветофор с обратным кольцевым отсчетом
Светофор с обратным кольцевым отсчетом - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В столице Узбекистана заменяют старые светофоры, создавая интеллектуальную транспортную систему (ИТС), сообщает Центр организации дорожного движения.

“Это не просто замена ламп, а создание "цифрового мозга" дорог. Мы внедряем Интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Это комплекс, который превращает перекрестки из "глухих" объектов в адаптивные”, — говорится в сообщении.

ИТС позволит:
создать систему адаптивного управления, которая переключает сигналы светофора в зависимости от числа машин;
дать приоритет общественному транспорту — система распознает приближающийся автобус и может продлить ему "зеленый" сигнал светофора;
усилить безопасность, поскольку новые объекты оснащают звуковыми сигналами и современными кнопками вызова.
В ЦОДД также пояснили, почему меняют крепкие с виду светофорные опоры. Это не просто столбы, удерживающие светофоры, а ключевой элемент организации дорожного движения, обеспечивающий безопасность и эффективность транспортных потоков. Их функции выходят далеко за рамки простой поддержки.
Технически оставить старые столбы невозможно по трем причинам.
1.
Скрытые коммуникации: согласно новым стандартам, все кабели (питание и оптоволокно для связи с центром управления) укладывают под землю. Старые опоры не приспособлены для скрытой проводки, которая защищена от ветра, осадков и обрывов.
2.
Конструктивная жесткость: современный светофорный объект — сложный комплекс, включающий высокоточные детекторы транспортного потока и камеры видеоаналитики. Для корректной работы этих сенсоров требуется минимальный коэффициент отклонения. Новые опоры обладают необходимой жесткостью, чтобы минимизировать колебания, которые на старых столбах могли бы приводить к погрешностям в считывании данных.
3.
Долговечность: новые оцинкованные опоры не ржавеют и не требуют ежегодной покраски. Они эстетичны и соответствуют облику современного мегаполиса.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0