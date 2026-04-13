В Узбекистане будут выделять ипотечные кредиты молодым ученым со степенью зарубежных вузов
14:52 13.04.2026 (обновлено: 15:42 13.04.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовСтроительство многоэтажки
Подписаться
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане начнут выделять ипотечные кредиты специалистам, получившим ученую степень в престижных зарубежных вузах. Это определено в соответствующем постановлении правительства, сообщает Минюст.
“Постановлением Правительства утверждено Положение о порядке выделения ипотечных кредитов для приобретения жилья молодым специалистам, получившим ученую степень в зарубежных высших образовательных организациях, включенных в списки престижных международных рейтинговых организаций”, — говорится в сообщении.
В соответствии с документом:
для приобретения жилья на первичном рынке на территории Узбекистана выделяется кредит в размере до 2150-кратной базовой расчетной величины сроком на 10 лет с условием ежемесячного погашения;
кредит выделяется за счет средств коммерческого банка по ставке 14 процентов годовых;
заемщик регистрируется для использования государственной услуги в электронной форме через ЕПИГУ (my.gov.uz).
Для получения кредита заемщик должен соответствовать следующим условиям:
наличие гражданства Республики Узбекистан;
возраст заемщика на день обращения с заявлением не превышает 35 лет;
наличие у заемщика ученой степени, полученной в зарубежных высших образовательных организациях, входящих в топ-100 рейтинга, опубликованного международными рейтинговыми организациями;
признание в установленном порядке диплома заемщика о получении ученой степени в зарубежных высших образовательных организациях.
Заемщик обращается за выделением ипотечного кредита через ЕПИГУ с приложением:
заявления на получение кредита;
договора, заключенного со строительной организацией на приобретение жилья.
Коммерческий банк в течение 3-х рабочих дней изучит его платежеспособность и представит в министерство высшего образования, науки и инноваций заключение о размере кредита, который может быть выделен для приобретения жилья.
При этом размер кредита не должен превышать 80% стоимости приобретаемого жилья.