Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260413/uzbekistan-ipotechnye-kredity-molodym-uchenym-so-stepenyu-zarubejnyx-vuzov-56878145.html
В Узбекистане будут выделять ипотечные кредиты молодым ученым со степенью зарубежных вузов
Sputnik Узбекистан
2026-04-13T14:52+0500
2026-04-13T15:42+0500
ипотека
кредит
узбекистан
банк
молодые ученые
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55169673_0:20:1106:642_1920x0_80_0_0_9b185d8b622ab77b189cf568d937922c.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане начнут выделять ипотечные кредиты специалистам, получившим ученую степень в престижных зарубежных вузах. Это определено в соответствующем постановлении правительства, сообщает Минюст.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55169673_88:0:1071:737_1920x0_80_0_0_072f4cbdb139d7818251945abe323dbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14:52 13.04.2026 (обновлено: 15:42 13.04.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовСтроительство многоэтажки
Строительство многоэтажки - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Согласно Положению, для приобретения жилья на первичном рынке на территории республики выделяется кредит в размере до 2150-кратной базовой расчетной величины сроком на 10 лет с условием ежемесячного погашения.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане начнут выделять ипотечные кредиты специалистам, получившим ученую степень в престижных зарубежных вузах. Это определено в соответствующем постановлении правительства, сообщает Минюст.
“Постановлением Правительства утверждено Положение о порядке выделения ипотечных кредитов для приобретения жилья молодым специалистам, получившим ученую степень в зарубежных высших образовательных организациях, включенных в списки престижных международных рейтинговых организаций”, — говорится в сообщении.
В соответствии с документом:
для приобретения жилья на первичном рынке на территории Узбекистана выделяется кредит в размере до 2150-кратной базовой расчетной величины сроком на 10 лет с условием ежемесячного погашения;
кредит выделяется за счет средств коммерческого банка по ставке 14 процентов годовых;
заемщик регистрируется для использования государственной услуги в электронной форме через ЕПИГУ (my.gov.uz).
Для получения кредита заемщик должен соответствовать следующим условиям:
наличие гражданства Республики Узбекистан;
возраст заемщика на день обращения с заявлением не превышает 35 лет;
наличие у заемщика ученой степени, полученной в зарубежных высших образовательных организациях, входящих в топ-100 рейтинга, опубликованного международными рейтинговыми организациями;
признание в установленном порядке диплома заемщика о получении ученой степени в зарубежных высших образовательных организациях.
Заемщик обращается за выделением ипотечного кредита через ЕПИГУ с приложением:
заявления на получение кредита;
договора, заключенного со строительной организацией на приобретение жилья.
Коммерческий банк в течение 3-х рабочих дней изучит его платежеспособность и представит в министерство высшего образования, науки и инноваций заключение о размере кредита, который может быть выделен для приобретения жилья.
При этом размер кредита не должен превышать 80% стоимости приобретаемого жилья.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0