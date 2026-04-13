https://uz.sputniknews.ru/20260413/v-mpts-sputnik-obsujdayut-rol-blijnego-zarubejya-vo-vneshney-politike-rossii--translyatsiya-56883316.html
В МПЦ Sputnik обсудили роль ближнего зарубежья во внешней политике России — видео
Sputnik Узбекистан
Спустя 35 лет после распада СССР постсоветское пространство остается территорией динамичных изменений, продолжая поиск собственной ниши в международной политике.
2026-04-13T17:00+0500
2026-04-13T18:51+0500
пресс-центр
прямая трансляция
видеомост
москва
минск
ереван
ташкент
внешняя политика
россия
страны
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0d/56882707_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c99ea8d7fa93d8f8fa29752bec6e7135.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Минск – Ереван – Ташкент. В фокусе внимания находилось ближнее зарубежье, как одно из приоритетных направлений российской внешней политики.Участники в Москве:Участники в Минске, Ереване, Ташкенте: представители СМИ.Речь шла о ключевых направлениях политического развития стран, образовавшихся после распада СССР, об особенностях их интеграции в глобальные и региональные процессы, о поиске национальной идентичности и формировании внешнеполитических стратегий.Также был представлен доклад Института международных исследований МГИМО МИД России "Постсоветские государства: поиск новой роли в меняющемся мире".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0d/56882707_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_acb3fc05b6c0a7bc9bf6d914fbec6310.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
17:00 13.04.2026 (обновлено: 18:51 13.04.2026)
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Минск – Ереван – Ташкент. В фокусе внимания находилось ближнее зарубежье, как одно из приоритетных направлений российской внешней политики.
руководитель программы "Новая роль постсоветских государств" Института международных исследований, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД России Сергей Маркедонов;
доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин;
ведущий научный сотрудник программы "Новая роль постсоветских государств" Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев.
Участники в Минске, Ереване, Ташкенте: представители СМИ.
Речь шла о ключевых направлениях политического развития стран, образовавшихся после распада СССР, об особенностях их интеграции в глобальные и региональные процессы, о поиске национальной идентичности и формировании внешнеполитических стратегий.
Также был представлен доклад Института международных исследований МГИМО МИД России "Постсоветские государства: поиск новой роли в меняющемся мире".