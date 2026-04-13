В Ташкенте состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодежи
09:50 13.04.2026 (обновлено: 10:36 13.04.2026)
Подписаться
Первый чемпионат мира, который проводят в Олимпийском городке, объединил около 1 000 спортсменов из 115 стран.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В столице Узбекистана состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодежи, сообщает пресс-служба НОК.
В ней участвовали официальные лица Всемирной федерации таэквондо (World Taekwondo), Объединенного мира борьбы (UWW) и спортивной сферы республики.
По словам первого зампредседателя Национального Олимпийского комитета Узбекистана Отабека Умарова, это соревнование войдет в историю, как первый чемпионат мира, проведенный в Олимпийском городке. Он также подчеркнул, что таэквондо с каждым годом становится одним из самых популярных видов спорта среди молодежи Узбекистана.
После торжественной церемонии прошли поединки финального блока первого соревновательного дня.
Узбекистанец Алишер Пак, выступавший в весовой категории + 78кг принял участие в финале, где уступил представителю Южной Кореи и стал обладателем серебряной награды.