В Ташкенте состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодежи
В Ташкенте состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодежи
Первый чемпионат мира, который проводят в Олимпийском городке, объединил около 1000 спортсменов из 115 стран.
2026-04-13T09:50+0500
2026-04-13T10:36+0500
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В столице Узбекистана состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодежи, сообщает пресс-служба НОК.В ней участвовали официальные лица Всемирной федерации таэквондо (World Taekwondo), Объединенного мира борьбы (UWW) и спортивной сферы республики.В данном мировом первенстве принимают участие около 1 000 спортсменов из 115 стран.По словам первого зампредседателя Национального Олимпийского комитета Узбекистана Отабека Умарова, это соревнование войдет в историю, как первый чемпионат мира, проведенный в Олимпийском городке. Он также подчеркнул, что таэквондо с каждым годом становится одним из самых популярных видов спорта среди молодежи Узбекистана.После торжественной церемонии прошли поединки финального блока первого соревновательного дня.Узбекистанец Алишер Пак, выступавший в весовой категории + 78кг принял участие в финале, где уступил представителю Южной Кореи и стал обладателем серебряной награды.
ташкент
узбекистан
ташкент церемония открытия чемпионат мира таэквондо молодежь
ташкент церемония открытия чемпионат мира таэквондо молодежь

В Ташкенте состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодежи

09:50 13.04.2026 (обновлено: 10:36 13.04.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодежи
В Ташкенте состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодежи - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2026
Первый чемпионат мира, который проводят в Олимпийском городке, объединил около 1 000 спортсменов из 115 стран.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В столице Узбекистана состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодежи, сообщает пресс-служба НОК.
© НОК УзбекистанаСостоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи
Состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2026
Состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи
© НОК Узбекистана
В ней участвовали официальные лица Всемирной федерации таэквондо (World Taekwondo), Объединенного мира борьбы (UWW) и спортивной сферы республики.
© НОК УзбекистанаСостоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи
Состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2026
Состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи
© НОК Узбекистана
В данном мировом первенстве принимают участие около 1 000 спортсменов из 115 стран.
© НОК УзбекистанаСостоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи
Состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2026
Состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи
© НОК Узбекистана
По словам первого зампредседателя Национального Олимпийского комитета Узбекистана Отабека Умарова, это соревнование войдет в историю, как первый чемпионат мира, проведенный в Олимпийском городке. Он также подчеркнул, что таэквондо с каждым годом становится одним из самых популярных видов спорта среди молодежи Узбекистана.
© НОК УзбекистанаСостоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи
Состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2026
Состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи
© НОК Узбекистана
После торжественной церемонии прошли поединки финального блока первого соревновательного дня.
© НОК УзбекистанаСостоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи
Состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2026
Состоялась церемония открытия чемпионата мира по таэквондо WT среди молодёжи
© НОК Узбекистана
Узбекистанец Алишер Пак, выступавший в весовой категории + 78кг принял участие в финале, где уступил представителю Южной Кореи и стал обладателем серебряной награды.
