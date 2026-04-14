Британский позор в Ла-Манше: охота Стармера на русскую "Акулу"

Лондон попытался возродить морской разбой, прикрывая это вымышленным термином "теневой флот", который не предусмотрен международным морским правом. Москва отреагировала мобильными огневыми группами на борту судов под российским флагом

Британия решила тряхнуть стариной и возродить государственное пиратство. "Владычица морей" под надуманным предлогом открыла сезон весенней охоты за российскими субмаринами и нефтяными танкерами. Вышло неловко: британские "охотники" превратились в мишени для российских ракет и европейских насмешек.Британский премьер Кир Стармер в конце марта разрешил своим "силовикам" задерживать в территориальных водах страны санкционные суда российского "теневого флота" – фактически блокировать для них пролив Ла-Манш, и привлекать экипажи к уголовной ответственности. Лондон попытался возродить морской разбой, прикрывая это вымышленным термином "теневой флот", который не предусмотрен международным морским правом. Москва отреагировала мобильными огневыми группами на борту судов под российским флагом. Дальше – больше, Лондон попытался углубить противостояние.Британский министр обороны Джон Хили 9 апреля заявил, что вооруженные силы Соединенного Королевства в течение месяца проводили операцию слежения за тремя российскими субмаринами в прилежащей морской зоне, включая пролив Ла-Манш. Британцы с союзниками по НАТО отслеживали "каждый километр" секретного развертывания в Атлантике подводного ударного монстра класса "Акула" и двух разведывательных субмарин Главного управления глубоководных исследований ВМФ России. Якобы целью российских подводников были трубопроводы и кабели, однако в итоге нет "никаких доказательств" повреждения. У страха глаза велики. Возможно, не было и субмарин.По сути, Хили признал безуспешность и бессмысленность противолодочной операции. А еще посетовал: за минувшие 14 лет королевские ВМС "опустошены", рост расходов на судостроение на $400 млн проблему не решает. В чем смысл этой внезапной откровенности британского министра? Вероятно, информация адресована союзникам. Брюсселю: передний край борьбы с Россией находится в Ла-Манше. И Вашингтону: серьезная угроза нависла над Британией – "подводная осада" ВМФ России, защищаемся всеми силами, и вам с Ираном не поможем.Что касается российской "подводной армады" в Ла-Манше – весной 2026 года, военному министру Хили надо бы знать: "крайний" из шести самых больших в мире атомных подводных крейсеров проекта 941 "Акула" вывели из состава ВМФ России в июле 2022 года. Возможно, британские акустики услышали эхо холодной войны. Посольство России в Лондоне опровергло заявление Хили.Суровая реальностьДля борьбы с российским "теневым флотом", то есть для возрождения британского пиратства необходимы силы и средства, которыми Лондон не располагает. Королевские ВМС не в лучшей форме – 32 место в мире по данным западного рейтинга военной мощи Global Firepower. Сегодня выше "владычицы морей" находятся такие морские державы, как Пакистан, Бангладеш, Филиппины, Чили, Египет. В суровой британской реальности единственный ходовой эсминец типа 45 HMS Dragon с поломками добрался до базы Акротири на Кипре, однако 7 апреля получил ракетный удар "Хезболлы" и завершил "миссию усиления".Венцом военно-морского унижения Лондона стало сопровождение в Ла-Манше 8 апреля фрегатом "Адмирал Григорович" двух танкеров Universal и Enigma с российской нефтью. В тот же день через пролив прошли в противоположном направлении еще два российских танкера из санкционного списка – Desert Kite и Kousai. Кстати, по докладам "беспилотного" командования ВСУ, фрегат "Адмирал Григорович" 6 апреля был "поражен" в порту Новороссийска.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 апреля заявил, что Россия имеет право защищаться от пиратства, и примет меры для обеспечения безопасности своего судоходства. Лондон не закроет доступ в пролив Ла-Манш на основании выдуманных "санкций".The Telegraph и другие ведущие британские издания сообщили читателям: "Путин насмехается над Стармером, отправив фрегат в Ла-Манш". Журнал The Spectator акцентировал: "Путин раскусил блеф Стармера с "теневым флотом". Российские корабли могут свободно ходить через Ла-Манш". Действительно, после "предупреждения" Стармера через пролив прошли около 300 судов РФ.Имеются основания полагать, что в Кремле принято политическое решение о жесткой защите "теневого флота". Нападение на корабль ВМФ России равнозначно началу войны. Британия напугана превентивными мерами России. Морская пехота, специалисты служб SBS и SAS сидят на своем острове ровно.Газета The Telegraph констатировала: "Королевский флот не смеет противостоять фрегатам Путина в Ла-Манше. Неспособность Британии остановить российские суда в Ла-Манше резко контрастирует с эффективным перекрытием Ираном Ормузского пролива".Действительно, боевых кораблей, готовых выйти в море, у британцев так мало, что задачу сопровождения фрегатов потенциального противника в Ла-Манше "обычно поручают почти безоружным тральщикам или патрульным катерам". "Адмирала Григоровича" с крылатыми "Калибрами" на борту сопровождало судно снабжения RFA Tideforce с двумя 30-мм пушками.Президент США Дональд Трамп все еще пытается мобилизовать международную коалицию для контроля Ормузского пролива и восстановления судоходства. Шесть британских тральщиков здесь не помогут. Британские планы перехода Royal Navy к гибридному флоту, где "боевые функции будут выполнять беспилотные суда и автономные системы" выглядят неубедительными.

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

