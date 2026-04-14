Решение миграционного вопроса — ключ к евразийскому партнерству
Решение миграционного вопроса — ключ к евразийскому партнерству
В Москве состоялся круглый стол о "ближнем зарубежье" как одном из приоритетных направлений российской внешней политики
2026-04-14T12:42+0500
2026-04-14T12:42+0500
2026-04-14T12:42+0500
Совместное решение миграционного вопроса между Россией и странами Центральной Азии — одно из ключевых условий формирования большого евразийского партнерства.Такое мнение в ходе видеомоста с подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан озвучил руководитель программы "Новая роль постсоветских государств" Института международных исследований, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов. Он также отметил важность Центральной Азии для России.“Во-первых, это большой регион и большой сосед. Если посмотреть на наши границы с Казахстаном, это 7 тысяч километров — одна из самых протяженных границ в мире”, — сказал Маркедонов.По его словам, формат двусторонних отношений между Россией и Узбекистаном в целом работает.В свою очередь доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин отметил, что Узбекистан вызывает большой интерес, как туристическое и культурное направление.Он подчеркнул, что в двустороннем сотрудничестве важную роль играют культурные и образовательные обмены, а также вовлечение молодежи.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
москва
россия
центральная азия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
евразия партнерство круглый стол ближнее зарубежье направление россия внешняя политика
Решение миграционного вопроса — ключ к евразийскому партнерству
Эксклюзив
В Москве состоялся круглый стол о "ближнем зарубежье" как одном из приоритетных направлений российской внешней политики.
Совместное решение миграционного вопроса между Россией и странами Центральной Азии — одно из ключевых условий формирования большого евразийского партнерства.
Такое мнение в ходе видеомоста с подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан озвучил руководитель программы "Новая роль постсоветских государств" Института международных исследований, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов.
"Если мы строим большое партнерство всерьез и надолго, надо не отгораживаться, а выстраивать четче и вопросы безопасности, и проверки, натурализации", — подчеркнул спикер.
Он также отметил важность Центральной Азии для России.
“Во-первых, это большой регион и большой сосед. Если посмотреть на наши границы с Казахстаном, это 7 тысяч километров — одна из самых протяженных границ в мире”, — сказал Маркедонов.
По его словам, формат двусторонних отношений между Россией и Узбекистаном в целом работает.
В свою очередь доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин отметил, что Узбекистан вызывает большой интерес, как туристическое и культурное направление.
Он подчеркнул, что в двустороннем сотрудничестве важную роль играют культурные и образовательные обмены, а также вовлечение молодежи.
“Молодежное взаимодействие — один из залогов успешного сотрудничества в будущем”, — резюмировал Гущин.
