https://uz.sputniknews.ru/20260414/rossiyskie-boytsy-zaxvatili-vajnye-dokumenty-v-ukrainskom-tylu-56896136.html

Без единого выстрела: российские бойцы захватили важные документы в украинском тылу

Минобороны РФ: Эта операция помогла освободить один из населенных пунктов в зоне СВО

2026-04-14T16:00+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0e/56895961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e498e2ee4a8cc0ec612e4d6ea3a1fc9a.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Российские бойцы без единого выстрела захватили важные документы в украинском тылу, сообщает Минобороны РФ.Группой руководил гвардии лейтенант Дмитрий Бирюков. Бойцы обнаружили пункт временной дислокации ВСУ. Неподалеку от него находился легковой автомобиль, в который боевики грузили коробки с документацией.Бирюков принял решение захватить пленных вместе документами и на их же машине вернуться к своим.После изучения бумаг и показаний пленных командование определило места дислокации формирований ВСУ, а затем бойцы нанесли ракетные удары по позициям противника.“В результате ракетных ударов по позициям противника было ликвидировано большое количество живой силы и техники, что способствовало полному освобождению одного из населенных пунктов”, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

