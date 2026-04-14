Студентов ташкентского филиала НИЯУ МИФИ пригласили на Всемирный фестиваль молодежи

Участников ждут иммерсивные шоу, тренд-батлы об искусственном интеллекте и "тайные комнаты" для дискуссий со знаменитостями в полной темноте

2026-04-14T18:30+0500

В ташкентском филиале НИЯУ МИФИ прошла презентация Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Представители Дирекции приехали на встречу со студентами, чтобы лично пригласить их на событие, которое с 11 по 17 сентября соберет в Екатеринбурге 10 тыс. молодых лидеров со всего мира от 14 до 35 лет.Фестиваль отличает насыщенная культурная и спортивная программа, он включает полезные дискуссии, встречи, обмен опытом, а также экскурсии. Участников выбирают на конкурсной основе. Заявку можно подать на сайте фестиваля. Проезд от места проживания участника до места проведения организаторы оплатят тем, кому от 14 до 17 лет, а также набравшим наивысшие баллы в конкурсе.Как отметил на встрече заместитель генерального директора Дирекции ВФМ по внешним коммуникациям Вахтанг Хикландзе, Екатеринбург — город на стыке Европы и Азии — станет идеальным местом для синтеза культур.Организаторы отмечают, что молодые узбекистанцы проявляют высокий интерес к проектам Росмолодежи и ВФМ. Эта активность превращает Узбекистан в одного из ключевых участников предстоящего форума.На участие в фестивале уже подано 65 000 заявок из 175 стран. По охвату проект обходит даже последние Олимпийские игры в Милане, где было 92 страны-участницы.Программа развернется на площади в 800 тыс. кв. м, включая территории "Екатеринбург-Экспо", кампус Уральского федерального университета и другие локации. По словам Хикладзе, это будет настоящий "Город молодежи мира", где вместо скучных лекций участников ждут иммерсивные шоу, тренд-батлы об искусственном интеллекте и "тайные комнаты" для дискуссий со знаменитостями в полной темноте.Прием заявок завершается 30 апреля. Из 10 тыс. участников половину составят иностранные гости.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

