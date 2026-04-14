Студентов ташкентского филиала НИЯУ МИФИ пригласили на Всемирный фестиваль молодежи
Участников ждут иммерсивные шоу, тренд-батлы об искусственном интеллекте и "тайные комнаты" для дискуссий со знаменитостями в полной темноте.
В ташкентском филиале НИЯУ МИФИ прошла презентация Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Представители Дирекции приехали на встречу со студентами, чтобы лично пригласить их на событие, которое с 11 по 17 сентября соберет в Екатеринбурге 10 тыс. молодых лидеров со всего мира от 14 до 35 лет.
Представители Всемирного фестиваля молодежи приехали в филиал НИЯУ МИФИ в Ташкенте
Представители Всемирного фестиваля молодежи приехали в филиал НИЯУ МИФИ в Ташкенте
Фестиваль отличает насыщенная культурная и спортивная программа, он включает полезные дискуссии, встречи, обмен опытом, а также экскурсии. Участников выбирают на конкурсной основе. Заявку можно подать на сайте фестиваля. Проезд от места проживания участника до места проведения организаторы оплатят тем, кому от 14 до 17 лет, а также набравшим наивысшие баллы в конкурсе.
Как отметил на встрече заместитель генерального директора Дирекции ВФМ по внешним коммуникациям Вахтанг Хикландзе, Екатеринбург — город на стыке Европы и Азии — станет идеальным местом для синтеза культур.
"Мы призываем вас стать частью этого исторического события, в котором примут участие 190 стран мира. У нас фестиваль не только про общение, он еще и про действие. То есть нам важно, чтобы мы не только приехали, но и что-то для себя извлекли полезного и в дальнейшем могли свои планы тоже реализовывать", — подчеркнул он в своем выступлении.
Организаторы отмечают, что молодые узбекистанцы проявляют высокий интерес к проектам Росмолодежи и ВФМ. Эта активность превращает Узбекистан в одного из ключевых участников предстоящего форума.
"Мы с удовольствием ждем ребят из Узбекистана и уже видим отличную динамику регистраций. Традиционно наши фестивали пользуются здесь большой популярностью, и мы чувствуем ту теплоту, с которой местная молодежь участвует в наших мероприятиях. Мы уверены, что в Екатеринбурге будет представлено множество профессиональных групп из Узбекистана: от ученых до спортсменов, которые хотят строить лучшее будущее совместно с Россией", — отметил первый заместитель гендиректора Дирекции ВФМ Артем Фомин.
На участие в фестивале уже подано 65 000 заявок из 175 стран. По охвату проект обходит даже последние Олимпийские игры в Милане, где было 92 страны-участницы.
Программа развернется на площади в 800 тыс. кв. м, включая территории "Екатеринбург-Экспо", кампус Уральского федерального университета и другие локации. По словам Хикладзе, это будет настоящий "Город молодежи мира", где вместо скучных лекций участников ждут иммерсивные шоу, тренд-батлы об искусственном интеллекте и "тайные комнаты" для дискуссий со знаменитостями в полной темноте.
Прием заявок завершается 30 апреля. Из 10 тыс. участников половину составят иностранные гости.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.