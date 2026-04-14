Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане — инфографика
По состоянию на 1 апреля 2026 года общее число действующих в республике предприятий и организаций составляет 577,2 тыс, из них 19 072 — предприятия с иностранными инвестициями
2026-04-14T17:05+0500
По состоянию на 1 апреля 2026 года общее число действующих в республике предприятий и организаций составляет 577,2 тыс., из них 19 072 — предприятия с иностранными инвестициями.
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на 1 апреля 2026-го в республике действуют 19 072 предприятия с иностранными инвестициями.
Из них 4 392 — совместные предприятия, 14 680 — иностранные компании.
Их деятельность охватывает сферы торговли, промышленности, строительства, информации и связи, услуг по проживанию и питанию, транспортировки и хранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, здравоохранения, социального обслуживания и другие.
Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 апреля 2026 года возросло на 3 333 ед. (на 21,2%) по сравнению с соответствующим периодом 2025-го за счет увеличения числа предприятий в сферах торговли, промышленности и строительства.
В разрезе регионов наибольшая доля действующих предприятий с иностранными инвестициями приходится на Ташкент и составляет 62,9%, а среди областей в Ташкентской — 13,5%, Самаркандской — 3,7% и Ферганской — 3,3%.
“В Узбекистане за последние пять лет общая численность действующих предприятий с участием иностранных инвестиций возросла в 1,4 раза, а доля действующих только иностранных предприятий (от общего количества) выросла с 55,5% до 77,0%”, — отмечает статведомство.
Основная часть совместных предприятий приходится на Россию. На 1 апреля их количество составило 911. Далее следуют Китай и Турция.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
При анализе функционирующих предприятий и организаций с иностранными инвестициями лидирующее место на 1 апреля 2026 года занял Китай — 5 398 предприятий, что составляет 28,3% от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в республике.