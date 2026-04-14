Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане — инфографика

Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане — инфографика

По состоянию на 1 апреля 2026 года общее число действующих в республике предприятий и организаций составляет 577,2 тыс, из них 19 072 — предприятия с иностранными инвестициями

2026-04-14T17:05+0500

2026-04-14T17:05+0500

2026-04-14T17:05+0500

По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на 1 апреля 2026-го в республике действуют 19 072 предприятия с иностранными инвестициями.Из них 4 392 — совместные предприятия, 14 680 — иностранные компании.Их деятельность охватывает сферы торговли, промышленности, строительства, информации и связи, услуг по проживанию и питанию, транспортировки и хранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, здравоохранения, социального обслуживания и другие.Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 апреля 2026 года возросло на 3 333 ед. (на 21,2%) по сравнению с соответствующим периодом 2025-го за счет увеличения числа предприятий в сферах торговли, промышленности и строительства.В разрезе регионов наибольшая доля действующих предприятий с иностранными инвестициями приходится на Ташкент и составляет 62,9%, а среди областей в Ташкентской — 13,5%, Самаркандской — 3,7% и Ферганской — 3,3%.Основная часть совместных предприятий приходится на Россию. На 1 апреля их количество составило 911. Далее следуют Китай и Турция.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.При анализе функционирующих предприятий и организаций с иностранными инвестициями лидирующее место на 1 апреля 2026 года занял Китай — 5 398 предприятий, что составляет 28,3% от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в республике.

узбекистан

россия

инфографика, предприятия, статистика, узбекистан, совместное предприятие, инвестиции, россия, китай, турция, инфографика