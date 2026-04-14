Дефицит растет, решения требуют координации: в Ташкенте обсудили водную безопасность

Дефицит растет, решения требуют координации: в Ташкенте обсудили водную безопасность

Sputnik Узбекистан

В условиях изменения климата вода все чаще рассматривается не просто как ресурс, а как фактор устойчивости и долгосрочной стабильности Центральной Азии

2026-04-14T18:00+0500

2026-04-14T18:00+0500

2026-04-14T18:00+0500

узбекистан

ташкент

круглый стол

вода

безопасность

центральная азия

афганистан

мнение эксперта

сотрудничество

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии (МИЦА) прошел круглый стол, посвященный вопросам водной безопасности региона в условиях изменения климата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Эксперты и представители стран Центральной Азии обсудили растущий дефицит водных ресурсов и необходимость перехода к более скоординированной модели управления.Участники встречи подчеркнули, что водная повестка выходит на стратегический уровень. Так, директор Казахстанского института стратегических исследований Жандос Шаймарданов отметил, что водная безопасность сегодня напрямую влияет на устойчивость региона.Шаймарданов также напомнил о глобальных трендах роста спроса на воду.В свою очередь другие эксперты обратили внимание на уже нарастающий дефицит. Ректор Green University Бахтиёр Пулатов указал на сокращение объемов водных ресурсов и стока рек.По словам эксперта, дополнительную нагрузку создает структура потребления.Серьезной проблемой, по мнению ведущего научного сотрудника Международного института управления водными ресурсами Искандара Абдуллаева, остается и финансирование отрасли.На этом фоне эксперты призывают к системным изменениям в управлении водными ресурсами. По словам Абдуллаева, региону необходимо уйти от разрозненных решений.Он также подчеркнул необходимость внедрения механизмов раннего оповещения, гибкого распределения воды в маловодные годы и модернизации ирригационной инфраструктуры.Отдельное внимание уделили роли Международного фонда спасения Арала (МФСА). Как отметил посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов, фонд уже демонстрирует практические результаты регионального взаимодействия.При этом он подчеркнул, что достигнутый уровень сотрудничества необходимо развивать.Важным направлением обсуждения стало развитие регионального взаимодействия и повышение прозрачности. Первый замдиректора Агентства по эксплуатации водных ресурсов Ильхом Джураев отметил, что страны уже выработали рабочие механизмы.По его словам, дальнейшее сотрудничество должно строиться на принципах открытости, обмена данными и экологической ответственности.Отдельным блоком обсуждения стало участие Афганистана в региональной водной повестке. Директор Центра стратегических исследований при Министерстве иностранных дел Афганистана Абдул Хай Канит подчеркнул, что страна исторически оставалась вне ключевых механизмов, несмотря на свою роль в формировании стока Амударьи."Значительная часть стока Амударьи формируется на территории Афганистана, однако страна долгое время оставалась вне региональных механизмов управления", — отметил он.Он также заявил о праве страны на использование водных ресурсов, подчеркнув готовность к сотрудничеству.Международные эксперты также указали на структурные проблемы региона.По его словам, на фоне роста населения и экономики дефицит воды может усиливаться и создавать риски. "В ближайшие 10–15 лет это может стать источником напряженности, если не будет усилено региональное сотрудничество", — прогнозирует эксперт.По итогам круглого стола участники сошлись во мнении, что регион уже обладает базой для взаимодействия, однако текущие вызовы требуют перехода к более глубокой координации. В условиях изменения климата вода все чаще рассматривается не просто как ресурс, а как фактор устойчивости и долгосрочной стабильности Центральной Азии.

узбекистан

ташкент

центральная азия

афганистан

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

