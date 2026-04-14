Дефицит растет, решения требуют координации: в Ташкенте обсудили водную безопасность
В условиях изменения климата вода все чаще рассматривается не просто как ресурс, а как фактор устойчивости и долгосрочной стабильности Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии (МИЦА) прошел круглый стол, посвященный вопросам водной безопасности региона в условиях изменения климата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Эксперты и представители стран Центральной Азии обсудили растущий дефицит водных ресурсов и необходимость перехода к более скоординированной модели управления.
Участники встречи подчеркнули, что водная повестка выходит на стратегический уровень. Так, директор Казахстанского института стратегических исследований Жандос Шаймарданов отметил, что водная безопасность сегодня напрямую влияет на устойчивость региона.
"Водная безопасность — это вопрос будущего региона. Это вопрос устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности, качества жизни населения и стратегической стабильности", — отметил он.
Шаймарданов также напомнил о глобальных трендах роста спроса на воду.
"По глобальным оценкам, к 2050 году мировой спрос на воду может увеличиться на 20–25%. Для Центральной Азии этот вызов будет усиливаться ростом населения, климатической изменчивостью и давлением на трансграничные водные системы", — подчеркнул он.
В свою очередь другие эксперты обратили внимание на уже нарастающий дефицит. Ректор Green University Бахтиёр Пулатов указал на сокращение объемов водных ресурсов и стока рек.
"За последние 50 лет объем воды в бассейне Аральского моря сократился более чем на 30%. К 2050 году сток Амударьи и Сырдарьи может снизиться до 15%, тогда как потребность в воде вырастет на 20–30%", — отметил он.
По словам эксперта, дополнительную нагрузку создает структура потребления.
"Уже сегодня более 60% водных ресурсов региона используется в сельском хозяйстве, что усиливает давление на экосистемы", — подчеркнул Пулатов.
Серьезной проблемой, по мнению ведущего научного сотрудника Международного института управления водными ресурсами Искандара Абдуллаева, остается и финансирование отрасли.
"Инвестиционные потребности водного сектора региона составляют около $2,5 млрд в год. При этом обеспечено лишь около 50% — порядка $1,3 млрд", — отметил он.
На этом фоне эксперты призывают к системным изменениям в управлении водными ресурсами. По словам Абдуллаева, региону необходимо уйти от разрозненных решений.
"Нам нужны единые индикаторы, совместный мониторинг и общая интерпретация рисков", — считает эксперт.
Он также подчеркнул необходимость внедрения механизмов раннего оповещения, гибкого распределения воды в маловодные годы и модернизации ирригационной инфраструктуры.
Отдельное внимание уделили роли Международного фонда спасения Арала (МФСА). Как отметил посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов, фонд уже демонстрирует практические результаты регионального взаимодействия.
"За счет согласования режимов работы водохранилищ на Сырдарье за последние три года приток воды в Северное Аральское море составил более 6 млрд кубометров. В результате объем Северного Арала увеличился до 23 млрд кубометров", — поделился Атамкулов.
При этом он подчеркнул, что достигнутый уровень сотрудничества необходимо развивать.
"Сотрудничество должно не просто сохраняться, оно должно постоянно развиваться", — заключил он.
Важным направлением обсуждения стало развитие регионального взаимодействия и повышение прозрачности. Первый замдиректора Агентства по эксплуатации водных ресурсов Ильхом Джураев отметил, что страны уже выработали рабочие механизмы.
"Страны Центральной Азии находят эффективные решения по многим водохозяйственным вопросам. Урегулированы практически все спорные вопросы по объектам на приграничных территориях, согласовываются режимы и объемы водозаборов", — отметил он.
По его словам, дальнейшее сотрудничество должно строиться на принципах открытости, обмена данными и экологической ответственности.
Отдельным блоком обсуждения стало участие Афганистана в региональной водной повестке. Директор Центра стратегических исследований при Министерстве иностранных дел Афганистана Абдул Хай Канит подчеркнул, что страна исторически оставалась вне ключевых механизмов, несмотря на свою роль в формировании стока Амударьи.
"Значительная часть стока Амударьи формируется на территории Афганистана, однако страна долгое время оставалась вне региональных механизмов управления", — отметил он.
Он также заявил о праве страны на использование водных ресурсов, подчеркнув готовность к сотрудничеству.
"Афганистан исходит из принципа справедливого и разумного использования и рассматривает свои проекты как восстановление законного права на воду. Вода должна рассматриваться как инструмент регионального сотрудничества, а не источник конфликтов", — подытожил он.
Международные эксперты также указали на структурные проблемы региона.
"В Центральной Азии уже сейчас очень напряженная ситуация: региону требуется в 2,5 раза больше воды, чем в среднем по миру, при значительно меньшем объеме осадков", — отметил специалист Центра управления водными ресурсами ООН Хайнц Хабеггер.
По его словам, на фоне роста населения и экономики дефицит воды может усиливаться и создавать риски.
"В ближайшие 10–15 лет это может стать источником напряженности, если не будет усилено региональное сотрудничество", — прогнозирует эксперт.
По итогам круглого стола участники сошлись во мнении, что регион уже обладает базой для взаимодействия, однако текущие вызовы требуют перехода к более глубокой координации. В условиях изменения климата вода все чаще рассматривается не просто как ресурс, а как фактор устойчивости и долгосрочной стабильности Центральной Азии.