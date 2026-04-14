https://uz.sputniknews.ru/20260414/v-uzbekistane-k-kontsu-2027-goda-razrabotayut-kodeks-zdravooxraneniya-56894882.html
В Узбекистане к концу 2027 года разработают Кодекс здравоохранения — Минздрав
Sputnik Узбекистан
На данный момент уже утвердили состав трех технических групп с участием представителей международных организаций, которые займутся разработкой документа
2026-04-14T14:06+0500
общество
узбекистан
законодательство
кодекс
здравоохранение
разработка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45258565_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af7bd6d07f438e46d5a75afc2ae7a267.jpg
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45258565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05eb324da43d99bcff760da1726e7916.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik
. Кодекс здравоохранения разработают в Узбекистане к концу 2027 года, сообщает
Минздрав.
В настоящее время сферу здравоохранения регулируют 76 законов и более чем 400 подзаконных актов. Кодекс позволит систематизировать законодательство и станет единым правовым источником.
Помимо сокращения дублирующих подзаконных актов и норм в сфере, разработка Кодекса здравоохранения послужит укреплению правовых гарантий соцзащиты и материального обеспечения медработников, повышению медицинской культуры населения, обеспечению закрепленного в Конституции права граждан на доступ к квалифицированной медицинской помощи.
Детали предстоящей работы обсудили на первом заседании Координационного совета по разработке Кодекса здравоохранения Республики Узбекистан с участием руководителей профильных структур и представителей международных партнерских организаций — ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ.
“Были представлены стратегия и план разработки Кодекса, а также отмечено, что эту задачу планируют реализовать к декабрю 2027 года”, — говорится в сообщении.
На заседании утвердили состав трех технических групп с участием представителей международных организаций, которые займутся разработкой документа.