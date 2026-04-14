В Узбекистане к концу 2027 года разработают Кодекс здравоохранения — Минздрав

2026-04-14T14:06+0500

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Кодекс здравоохранения разработают в Узбекистане к концу 2027 года, сообщает Минздрав.В настоящее время сферу здравоохранения регулируют 76 законов и более чем 400 подзаконных актов. Кодекс позволит систематизировать законодательство и станет единым правовым источником.Помимо сокращения дублирующих подзаконных актов и норм в сфере, разработка Кодекса здравоохранения послужит укреплению правовых гарантий соцзащиты и материального обеспечения медработников, повышению медицинской культуры населения, обеспечению закрепленного в Конституции права граждан на доступ к квалифицированной медицинской помощи.Детали предстоящей работы обсудили на первом заседании Координационного совета по разработке Кодекса здравоохранения Республики Узбекистан с участием руководителей профильных структур и представителей международных партнерских организаций — ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ.На заседании утвердили состав трех технических групп с участием представителей международных организаций, которые займутся разработкой документа.

