В Узбекистане к концу 2027 года разработают Кодекс здравоохранения — Минздрав
На данный момент уже утвердили состав трех технических групп с участием представителей международных организаций, которые займутся разработкой документа
2026-04-14T14:06+0500
14:06 14.04.2026
© Sputnik / Авенир ДебердеевФрагмент здания министерства здравоохранения Республики Узбекистан
Фрагмент здания министерства здравоохранения Республики Узбекистан
© Sputnik / Авенир Дебердеев
На данный момент уже утвердили состав трех технических групп с участием представителей международных организаций, которые займутся разработкой документа.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Кодекс здравоохранения разработают в Узбекистане к концу 2027 года, сообщает Минздрав.
В настоящее время сферу здравоохранения регулируют 76 законов и более чем 400 подзаконных актов. Кодекс позволит систематизировать законодательство и станет единым правовым источником.
Помимо сокращения дублирующих подзаконных актов и норм в сфере, разработка Кодекса здравоохранения послужит укреплению правовых гарантий соцзащиты и материального обеспечения медработников, повышению медицинской культуры населения, обеспечению закрепленного в Конституции права граждан на доступ к квалифицированной медицинской помощи.
Детали предстоящей работы обсудили на первом заседании Координационного совета по разработке Кодекса здравоохранения Республики Узбекистан с участием руководителей профильных структур и представителей международных партнерских организаций — ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ.
“Были представлены стратегия и план разработки Кодекса, а также отмечено, что эту задачу планируют реализовать к декабрю 2027 года”, — говорится в сообщении.
На заседании утвердили состав трех технических групп с участием представителей международных организаций, которые займутся разработкой документа.
