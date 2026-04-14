Заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РУз и РФ — ключевые заявления

Премьеры двух стран рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества

2026-04-14T10:45+0500

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Премьер –министры Узбекистана и России Абдулла Арипов и Михаил Мишустин провели в Москве 6-е заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.Они рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества.Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что экономическое и инвестиционное взаимодействие двух стран активно развивается даже в условиях геополитической турбулентности.Мишустин добавил, что между Россией и Узбекистаном налажен постоянный диалог на всех уровнях и в разных форматах. Со своим узбекским коллегой он встречался пару недель назад на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане. На прямой связи — профильные министерства и ведомства двух стран. Большую работу проводит Межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, укрепляется прямое взаимодействие между регионами России и Узбекистана.Другие заявления Михаила Мишустина:Глава правительства РФ отметил, что Россия уже начала строительство АЭС в республике.Он отметил прочные гуманитарные связи двух стран. Свидетельство тому — регулярно проводимые форумы, фестивали, которые помогают народам лучше узнать традиции и историю друг друга, Дни российской и узбекской культуры. В республике развернута самая большая сеть филиалов ведущих отечественных вузов, среди них МГУ, МГИМО, МИФИ и другие.В свою очередь премьер-министр РУз Абдулла Арипов отметил, что Россия была и остается ключевым внешнеэкономическим партнером Узбекистана занимает второе место в общем торговом обороте республики.Глава правительства Узбекистана также отметил, что в республике:Также он пригласил российского коллегу и ведущие компании РФ на пятый Ташкентский международный инвестиционный форум в июне этого года.Другие заявления Арипова:Также правительства Узбекистана и России подчеркнули важность перехода к упорядоченному привлечению трудовых мигрантов для работы в РФ.Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.В документе отмечается, что этот процесс должен включать проведение на территории РУз фотографирования, дактилоскопической регистрации и проверки на наличие ограничений на въезд.

