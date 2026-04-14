Заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РУз и РФ — ключевые заявления
Заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РУз и РФ — ключевые заявления
Премьеры двух стран рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества
2026-04-14T10:45+0500
2026-04-14T10:45+0500
2026-04-14T10:45+0500
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Премьер –министры Узбекистана и России Абдулла Арипов и Михаил Мишустин провели в Москве 6-е заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.Они рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества.Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что экономическое и инвестиционное взаимодействие двух стран активно развивается даже в условиях геополитической турбулентности.Мишустин добавил, что между Россией и Узбекистаном налажен постоянный диалог на всех уровнях и в разных форматах. Со своим узбекским коллегой он встречался пару недель назад на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане. На прямой связи — профильные министерства и ведомства двух стран. Большую работу проводит Межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, укрепляется прямое взаимодействие между регионами России и Узбекистана.Другие заявления Михаила Мишустина:Глава правительства РФ отметил, что Россия уже начала строительство АЭС в республике.Он отметил прочные гуманитарные связи двух стран. Свидетельство тому — регулярно проводимые форумы, фестивали, которые помогают народам лучше узнать традиции и историю друг друга, Дни российской и узбекской культуры. В республике развернута самая большая сеть филиалов ведущих отечественных вузов, среди них МГУ, МГИМО, МИФИ и другие.В свою очередь премьер-министр РУз Абдулла Арипов отметил, что Россия была и остается ключевым внешнеэкономическим партнером Узбекистана занимает второе место в общем торговом обороте республики.Глава правительства Узбекистана также отметил, что в республике:Также он пригласил российского коллегу и ведущие компании РФ на пятый Ташкентский международный инвестиционный форум в июне этого года.Другие заявления Арипова:Также правительства Узбекистана и России подчеркнули важность перехода к упорядоченному привлечению трудовых мигрантов для работы в РФ.Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.В документе отмечается, что этот процесс должен включать проведение на территории РУз фотографирования, дактилоскопической регистрации и проверки на наличие ограничений на въезд.
россия
москва
узбекистан
заседание совместная комиссия главы правительство узбекистан россия
Заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РУз и РФ — ключевые заявления
Премьеры двух стран рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Премьер –министры Узбекистана и России Абдулла Арипов и Михаил Мишустин провели в Москве 6-е заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.
Они рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что экономическое и инвестиционное взаимодействие двух стран активно развивается даже в условиях геополитической турбулентности.
“Россия входит в число лидеров по объему внешней торговли Узбекистана. Взаимный товарооборот в прошлом году вырос практически на 12,5%. Он сейчас приблизился к триллиону рублей. В соответствии с договоренностями глав государств мы должны кратно увеличить этот показатель к 2030 году. Считаю, что необходимая база для реализации таких планов есть”, — сказал он.
Мишустин добавил, что между Россией и Узбекистаном налажен постоянный диалог на всех уровнях и в разных форматах. Со своим узбекским коллегой он встречался пару недель назад на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане. На прямой связи — профильные министерства и ведомства двух стран. Большую работу проводит Межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, укрепляется прямое взаимодействие между регионами России и Узбекистана.
“Все это подтверждает обоюдный настрой на совместное движение вперед — по самым разным направлениям. Вместе мы также ищем и новые точки роста для наших экономик”, — подчеркнул российский премьер.
Другие заявления Михаила Мишустина:
В качестве ключевой сферы для усиления кооперации мы рассматриваем энергетику.
Глава правительства РФ отметил, что Россия уже начала строительство АЭС в республике.
"Реализация этой масштабной инициативы даст, без сомнения, дополнительный импульс экономике и социальной сфере Узбекистана, позволит на десятилетия гарантировать обеспечение жителей и бизнеса энергией мирного атома", — сказал он.
Активно развивается и сотрудничество в топливном секторе. Достигнуты договоренности о продолжении поставок российской нефти и природного газа, увеличении их объемов.
“При участии специалистов из России проводится бурение новых скважин, модернизация перерабатывающей системы и газотранспортной инфраструктуры на территории Узбекистана”, — сказал Мишустин.
Российские инвесторы заинтересованы в развитии взаимодействия с узбекскими партнерами. В республике уже реализуется около 150 проектов на сумму свыше 4 трлн рублей.
“Наряду с энергетикой это легкая промышленность, химическая, горнодобывающая, металлургия, фармацевтика, телекоммуникации, логистика, торговля, инфраструктура. Ряд проектов в области цифровой”, — добавил премьер-министр РФ.
Он отметил прочные гуманитарные связи двух стран. Свидетельство тому — регулярно проводимые форумы, фестивали, которые помогают народам лучше узнать традиции и историю друг друга, Дни российской и узбекской культуры. В республике развернута самая большая сеть филиалов ведущих отечественных вузов, среди них МГУ, МГИМО, МИФИ и другие.
“И конечно, мы выступаем за укрепление нашего взаимодействия в интеграционных форматах — это Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, в котором Узбекистан имеет статус наблюдателя, Шанхайская организации сотрудничества и другие многосторонние структуры. Совместная работа приносит пользу нашим экономикам, повышает практическую отдачу для предпринимателей и граждан России и Узбекистана”, — заключил Мишустин.
В свою очередь премьер-министр РУз Абдулла Арипов отметил, что Россия была и остается ключевым внешнеэкономическим партнером Узбекистана занимает второе место в общем торговом обороте республики.
“В целях выполнения обозначенных президентами Узбекистана и Российской Федерации задач по доведению взаимной торговли до 30 млрд долларов к 2030 году мы существенно расширяем номенклатуру взаимных поставок, прежде всего за счет увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью”, — сказал он.
Глава правительства Узбекистана также отметил, что в республике:
функционируют 3 200 предприятий с участием российского капитала;
реализуют около 50 проектов в горно-металлургической, энергетической, химической, аграрной, текстильной, электротехнической и других отраслях, а также в сфере ИИ;
совместно с российскими партнерами развивают промышленные парки в Ташкентской, Джизакской и Навоийской областях.
"Наша главная цель — сохранить динамику и обеспечить дальнейший рост объемов взаимной торговли и инвестиций. Обращаем внимание на запуск значимых инфраструктурных и промышленных проектов. Рассчитываем на традиционно активное участие представителей Российской Федерации в работе уже ставшей традиционной 6-й выставки ИННОПРОМ в столице Узбекистана", — сказал Арипов.
Также он пригласил российского коллегу и ведущие компании РФ на пятый Ташкентский международный инвестиционный форум в июне этого года.
Другие заявления Арипова:
Узбекистан и Россия поступательно наращивают сотрудничество в сфере энергетики. Новую страницу двустороннего взаимодействия открыл проект строительства первой в республике атомной электростанции;
“При этом Узбекистан станет первой страной в мире, где на одной площадке одновременно разместятся малая и крупная атомные электростанции”, — добавил он.
еще одно важное направление — транспортно-логистическое сотрудничество;
“Отрадно отметить, что объемы перевозок всеми видами транспорта между нашими странами значительно выросли. Существенно увеличилось количество регулярных авиарейсов. Сегодня частота достигла 367 рейсов в неделю. У нас нет такого показателя больше ни с одной страной мира”, — подчеркнул премьер Узбекистана.
продолжение работы по внедрению цифровых технологий в сферу транспорта и логистики, а также формирование новых международных транспортных коридоров позволит нашим странам открыть перспективные рынки сбыта продукции;
важную роль в двусторонних отношениях играют культурно-гуманитарные связи;
большой потенциал есть в сфере туризма. В прошлом году Узбекистан посетили почти 1 млн россиян. Это рекордный показатель;
в республике успешно функционируют 15 филиалов российских высших учебных заведений;
в мае прошлого года в Ташкенте и Самарканде с большим успехом прошли Дни культуры России в Узбекистане и Дни российского кино. Осенью этого года в России планируем провести Дни культуры Узбекистана.
“Такие мероприятия, несомненно, открывают новые горизонты для сотрудничества, являются символом глубокого взаимопонимания и уважения между нашими народами. Мы твердо настроены и далее развивать тесное взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество с Российской Федерацией”, — заключил Арипов.
Также правительства Узбекистана и России подчеркнули важность перехода к упорядоченному привлечению трудовых мигрантов для работы в РФ.
Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.
В документе отмечается, что этот процесс должен включать проведение на территории РУз фотографирования, дактилоскопической регистрации и проверки на наличие ограничений на въезд.