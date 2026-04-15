От рисков к возможностям: что происходит с транспортной логистикой в Евразии

По мнению экспертов, Россия и Узбекистан могут значительно нарастить логистическое сотрудничество

2026-04-15T13:06+0500

В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудили, как ситуация на Ближнем Востоке влияет на транспорт и логистику, а также поговорили о будущем транспортных коридоров, цифровизации и сотрудничестве между Узбекистаном и Россией.Заместитель руководителя департамента международных проектов и цифровизации АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская отметила, что ситуация вокруг Ирана уже сказывается на логистике.Как отметил директор НИИ “Инновационный транспорт” при ТГТУ Даурен Илесалиев, последствия уже ощущаются: растут издержки, увеличиваются сроки доставки, снижается предсказуемость поставок.При этом Узбекистан постепенно выходит за рамки роли транзитной страны.Отдельное внимание — развитию транзитного потенциала. В январе в Узбекистане был создан межведомственный совет по этому направлению — и за его работой внимательно следят и в России, отметила Задонская.Появляются и новые маршруты. Недавно прошла первая перевозка из пакистанского порта Гвадар через Иран. Этот маршрут ранее обсуждался и с российской стороной, а теперь Узбекистан стал одним из первых, кто опробовал его на практике.По словам Даурена Илесалиева, ключевые направления сотрудничества России и Узбекистана — развитие железнодорожных коридоров (Трансафганская магистраль и “Север – Юг”), мультимодальных маршрутов и цифровизации с подготовкой кадров.Узбекистан остается одним из ключевых партнеров России в транспортной сфере, отметил заместитель директора НИИ “Инновационный транспорт” при ТГТУ Александр Светашев. По его словам, приоритет — развитие международных коридоров, прежде всего МТК “Север – Юг”, а также инфраструктуры и цифровых решений.Отдельный акцент — на подготовке специалистов: уже сейчас между странами реализуются совместные образовательные программы.Россия и Узбекистан могут значительно нарастить логистическое сотрудничество, считает эксперт в сфере транспорта Алексей Безбородов.Подробнее — в нашем видео.Полную запись смотрите по ссылке.

