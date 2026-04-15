ЕЭК: за 11 лет существования ЕАЭС рост производства сельхозпродукции в нем составил 130,8%

Страны евразийской пятерки оказывают поддержку аграриям при переходе на новые методы сельскохозяйственного производства, стремятся занять свою нишу на мировом рынке органики

2026-04-15T18:00+0500

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. За 11 лет существования ЕАЭС рост производства сельхозпродукции в нем составил 130,8%, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян на совещании министров сельского хозяйства государств-членов ШОС.В режиме видеоконференции участники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе в сферах селекции и семеноводства, в рамках ШОС.В фокусе внимания также находились инициированные кыргызской стороной вопросы укрепления взаимодействия в области органического сельского хозяйства для развития устойчивых продовольственных систем в регионе Шанхайской организации сотрудничества.Она также добавила, что страны евразийской пятерки активно развивают производство органической продукции: оказывают поддержку аграриям при переходе на новые методы сельхозпроизводства, стремятся занять свою нишу на мировом рынке органики.Очередное совещание глав сельскохозяйственных ведомств государств-членов ШОС планируют провести в 2027 году в Пакистане.

