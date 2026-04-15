ЕЭК: за 11 лет существования ЕАЭС рост производства сельхозпродукции в нем составил 130,8%
Страны евразийской пятерки оказывают поддержку аграриям при переходе на новые методы сельскохозяйственного производства, стремятся занять свою нишу на мировом рынке органики
2026-04-15T18:00+0500
18:00 15.04.2026 (обновлено: 18:12 15.04.2026)
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
За 11 лет существования ЕАЭС рост производства сельхозпродукции в нем составил 130,8%, сообщила
министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян на совещании министров сельского хозяйства государств-членов ШОС.
В режиме видеоконференции участники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе в сферах селекции и семеноводства, в рамках ШОС.
В фокусе внимания также находились инициированные кыргызской стороной вопросы укрепления взаимодействия в области органического сельского хозяйства для развития устойчивых продовольственных систем в регионе Шанхайской организации сотрудничества.
"За 11 лет функционирования ЕАЭС рост производства сельхозпродукции в Союзе составил 130,8%. Экспорт сельхозтоваров и продовольствия увеличился в 1,9 раза, взаимная торговля в 2,1 раза. Достигнут высокий уровень самообеспеченности продовольствием – 93,5% (по данным 2025 года). Союз полностью покрывает внутренние потребности в зерне, растительных маслах, свинине, мясе птицы, сахаре и яйцах", — отметила Барсегян.
Она также добавила, что страны евразийской пятерки активно развивают производство органической продукции: оказывают поддержку аграриям при переходе на новые методы сельхозпроизводства, стремятся занять свою нишу на мировом рынке органики.
Очередное совещание глав сельскохозяйственных ведомств государств-членов ШОС планируют провести в 2027 году в Пакистане.