Узбекистанец Жавохир Синдаров досрочно победил на турнире претендентов
Узбекистанец Жавохир Синдаров досрочно победил на турнире претендентов
Пять побед 20-летнего гроссмейстера в семи турах — феноменальный результат
2026-04-15T09:49+0500
2026-04-15T09:49+0500
2026-04-15T10:05+0500
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Жавохир Синдаров из Узбекистана досрочно стал победителем шахматного Турнира претендентов, который проходит на Кипре, сообщает НОК. В 13‑м туре Синдаров черными фигурами сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири. Партия завершилась после 58‑го хода.Таким образом, за тур до конца турнира узбекистанский гроссмейстер набрал 9,5 очков и обеспечил себе единоличное первое место.В результате Синдаров получил право сыграть матч за шахматную корону против действующего чемпиона мира 2025 года Гукеша Доммараджу из Индии.Жавохиру Синдарову 20 лет, его рейтинг Эло в классических шахматах составляет 2745. В прошлом году он стал победителем Кубка мира.
кипр
узбекистан
узбекистан жавохир синдаров победа турнир претендентов
узбекистан жавохир синдаров победа турнир претендентов
Узбекистанец Жавохир Синдаров досрочно победил на турнире претендентов
09:49 15.04.2026 (обновлено: 10:05 15.04.2026)
Пять побед 20-летнего гроссмейстера в семи турах — феноменальный результат.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Жавохир Синдаров из Узбекистана досрочно стал победителем шахматного Турнира претендентов, который проходит на Кипре, сообщает
НОК.
“В городе Пейя (Кипр) проходит Турнир претендентов по шахматам. За один тур до завершения соревнований наш Жавохир Синдаров досрочно обеспечил себе победу и завоевал главный приз.
В 13‑м туре Синдаров черными фигурами сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири. Партия завершилась после 58‑го хода.
Таким образом, за тур до конца турнира узбекистанский гроссмейстер набрал 9,5 очков и обеспечил себе единоличное первое место.
В результате Синдаров получил право сыграть матч за шахматную корону против действующего чемпиона мира 2025 года Гукеша Доммараджу из Индии.
Жавохиру Синдарову 20 лет, его рейтинг Эло в классических шахматах составляет 2745. В прошлом году он стал победителем Кубка мира.