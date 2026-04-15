https://uz.sputniknews.ru/20260415/kakie-otrasli-ekonomiki-privlekayut-inostrantsev-v-uzbekistane-56915274.html
Какие отрасли экономики привлекают иностранцев в Узбекистане — инфографика
Какие отрасли экономики привлекают иностранцев в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
На 1 апреля в республике действуют 19 072 тыс. компаний с иностранным участием
2026-04-15T15:10+0500
2026-04-15T15:10+0500
2026-04-15T15:10+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0e/56899405_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f709dc077a76a49ed476c3cc5d3f8ef.png
Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю, следует из данных Национального комитета республики по статистике.На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.По информации статведомства, на 1 апреля 2026 года в республике действуют 19 072 тыс. компаний с иностранными инвестициями. Из них 4 392 — совместные предприятия, 14 680 — иностранные компании.Этот показатель увеличился на 21,2% или на 3 333 единицы по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основная часть совместных предприятий, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, приходится на Россию. На 1 апреля их количество составило 911. В тройку также вошли Китай — 777 и Турция — 499.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0e/56899405_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6112e73f06dbca8e140d0b31125f3069.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
отрасли экономика иностранцы узбекистан
отрасли экономика иностранцы узбекистан
Какие отрасли экономики привлекают иностранцев в Узбекистане — инфографика
На 1 апреля в республике действуют 19 072 тыс. компаний с иностранным участием.
Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю, следует из данных Национального комитета республики по статистике.
На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.
По информации статведомства, на 1 апреля 2026 года в республике действуют 19 072 тыс. компаний с иностранными инвестициями. Из них 4 392 — совместные предприятия, 14 680 — иностранные компании.
Этот показатель увеличился на 21,2% или на 3 333 единицы по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Основная часть совместных предприятий, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, приходится на Россию. На 1 апреля их количество составило 911. В тройку также вошли Китай — 777 и Турция — 499.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
.