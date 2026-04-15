Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260415/obrazovatelnaya-vystavka-samarkand-56916504.html
Образовательная выставка в Самарканде собрала вузы и учебные центры из 10 стран
Sputnik Узбекистан
Российские образовательные учреждения традиционно занимают значительное место в экспозиции, формируя отдельный блок
2026-04-15T18:30+0500
образование
вузы
выставка
самарканд
узбекистан
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0f/56916695_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_65157cd3d84f7416729acacda7922940.jpg
САМАРКАНД, 15 апр — Sputnik. В Самарканде прошла международная образовательная выставка WORLD EDU 2026, которая в этом году расширила свой формат и масштабы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Если в предыдущие годы она собирала исключительно высшие учебные заведения, то в текущем году наряду с вузами участвовали техникумы, учебные центры, IT-школы, а также рекрутинговые компании, помогающие абитуриентам. При этом, если раньше экспозицию формировали в основном отечественные учреждения, то теперь заметную долю заняли зарубежные организации.В целом международная выставка WORLD EDU 2026, проходившая в течение двух дней в выставочном комплексе SOF EXPO Джамбайского района, собрала 62 образовательных учреждения из 10 стран, в том числе из Российской Федерации.Российские образовательные учреждения традиционно занимают значительное место в самаркандской выставке, формируя отдельный блок. В этом году он был представлен 13 организациями, среди которых Сибирский федеральный университет, Новгородский государственный университет, Московский финансово-юридический университет и другие.Одним из наиболее посещаемых стал стенд Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева. Вуз представил широкий спектр международных программ, включая направления в сфере атомной энергетики.Неменьший интерес вызвал и Кыргызско-российский славянский университет, базирующийся в Бишкеке. Посетителей привлекла возможность получить дипломы сразу двух стран — Кыргызстана и России.Свою помощь в выборе образовательного направления и вуза в рамках выставки оказывала и московская рекрутинговая компания "Асфемак", а бесплатное IT-образование предлагала школа цифровых технологий School 21, действующая в Самарканде.В целом каждому участнику — образовательному учреждению было что предложить посетителям, число которых за два дня превысило пять тысяч.
самарканд
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0f/56916695_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_70280bbeac84bd606026ddb2a4f53cc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
18:30 15.04.2026
© SputnikВ Самарканде прошла международная образовательная выставка WORLD EDU 2026
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
В Самарканде прошла международная образовательная выставка WORLD EDU 2026
© Sputnik
В Самарканде прошла международная образовательная выставка WORLD EDU 2026
© Sputnik
В Самарканде прошла международная образовательная выставка WORLD EDU 2026
© Sputnik
В Самарканде прошла международная образовательная выставка WORLD EDU 2026,
© Sputnik
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0