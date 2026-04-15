Образовательная выставка в Самарканде собрала вузы и учебные центры из 10 стран
Российские образовательные учреждения традиционно занимают значительное место в экспозиции, формируя отдельный блок.
САМАРКАНД, 15 апр — Sputnik. В Самарканде прошла международная образовательная выставка WORLD EDU 2026, которая в этом году расширила свой формат и масштабы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Если в предыдущие годы она собирала исключительно высшие учебные заведения, то в текущем году наряду с вузами участвовали техникумы, учебные центры, IT-школы, а также рекрутинговые компании, помогающие абитуриентам.
При этом, если раньше экспозицию формировали в основном отечественные учреждения, то теперь заметную долю заняли зарубежные организации.
В целом международная выставка WORLD EDU 2026, проходившая в течение двух дней в выставочном комплексе SOF EXPO Джамбайского района, собрала 62 образовательных учреждения из 10 стран, в том числе из Российской Федерации.
Российские образовательные учреждения традиционно занимают значительное место в самаркандской выставке, формируя отдельный блок. В этом году он был представлен 13 организациями, среди которых Сибирский федеральный университет, Новгородский государственный университет, Московский финансово-юридический университет и другие.
Одним из наиболее посещаемых стал стенд Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева. Вуз представил широкий спектр международных программ, включая направления в сфере атомной энергетики.
"Мы предлагаем более десяти международных программ. Особый интерес у абитуриентов из Узбекистана вызывает программа по малой атомной энергетике. Это связано с развитием атомной отрасли в стране и строительством первой малой АЭС в Джизакской области. Наш университет, как опорный вуз „Росатома“, готов участвовать в подготовке специалистов", — рассказала начальник управления международного образования и сотрудничества НГТУ Ольга Зорина.
Неменьший интерес вызвал и Кыргызско-российский славянский университет, базирующийся в Бишкеке. Посетителей привлекла возможность получить дипломы сразу двух стран — Кыргызстана и России.
Свою помощь в выборе образовательного направления и вуза в рамках выставки оказывала и московская рекрутинговая компания "Асфемак", а бесплатное IT-образование предлагала школа цифровых технологий School 21, действующая в Самарканде.
В целом каждому участнику — образовательному учреждению было что предложить посетителям, число которых за два дня превысило пять тысяч.