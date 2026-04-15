Sputnik Узбекистан
Представители оборонных ведомств стран СНГ собрались в Ташкенте
Предметом обсуждения стала работа вузов по совершенствованию подготовки военных кадров для войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил с учетом современного боевого опыта
2026-04-15T16:30+0500
16:30 15.04.2026
Предметом обсуждения стала работа вузов по совершенствованию подготовки военных кадров для войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил с учетом современного боевого опыта.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В столице Узбекистана прошло заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран Содружества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
В его работе приняли участие делегации министерств обороны Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета министров обороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, предприятий военной промышленности стран Содружества, высших военных учебных заведений министерств обороны РУз и РФ, базовых организаций стран СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.
Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполкома СНГ Евгений Клемезь отметил, что для стран Содружества сохранение и развитие совместной противовоздушной обороны стало одной из наиболее успешных форм практического сотрудничества.
“Объединенная система ПВО СНГ – пример реально функционирующего многостороннего военного механизма на пространстве Содружества, которая выполняет сразу несколько функций: укрепление безопасности, поддержание военно-технической кооперации. Ее значение выходит за рамки военного взаимодействия. Речь идет о формировании доверия, совместном реагировании на новые вызовы и угрозы, сохранении общей архитектуры безопасности в Евразии”, — сказал он.
Директор департамента Исполкома СНГ также подчеркнул существенный вклад Координационного Комитета в совершенствование коллективного противовоздушного щита Содружества.
В ходе заседания представители оборонных ведомств:
обсудили деятельность отраслевых вузов по совершенствованию подготовки военных кадров для войск ПВО и ВВС с учетом современного боевого опыта;
подвели итоги деятельности Координационного Комитета за 2025 год и проведенных сборовых мероприятий;
рассмотрели ряд финансовых вопросов.
Кроме того, главы военных делегаций стран Содружества обсудили военно-техническое сотрудничество, несение совместного боевого дежурства по ПВО и другие вопросы.
Также делегации министерств обороны стран СНГ, принимающих участие в 62-м заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны, возложили цветы в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте, сообщило Минобороны РФ.
В составе российской делегации — начальник вооружения — заместитель главнокомандующего ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, начальник Военной академии войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Глеб Еремин и другие военные деятели, сообщили в Минобороны РФ.
Делегации посетили музей, созданный в ознаменование 75-й годовщины Победы в ВОВ, и мемориал "Слеза".
