Представители оборонных ведомств стран СНГ собрались в Ташкенте

Предметом обсуждения стала работа вузов по совершенствованию подготовки военных кадров для войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил с учетом современного боевого опыта

2026-04-15T16:30+0500

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В столице Узбекистана прошло заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран Содружества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В его работе приняли участие делегации министерств обороны Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета министров обороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, предприятий военной промышленности стран Содружества, высших военных учебных заведений министерств обороны РУз и РФ, базовых организаций стран СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполкома СНГ Евгений Клемезь отметил, что для стран Содружества сохранение и развитие совместной противовоздушной обороны стало одной из наиболее успешных форм практического сотрудничества.Директор департамента Исполкома СНГ также подчеркнул существенный вклад Координационного Комитета в совершенствование коллективного противовоздушного щита Содружества.В ходе заседания представители оборонных ведомств:Кроме того, главы военных делегаций стран Содружества обсудили военно-техническое сотрудничество, несение совместного боевого дежурства по ПВО и другие вопросы.Также делегации министерств обороны стран СНГ, принимающих участие в 62-м заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны, возложили цветы в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте, сообщило Минобороны РФ.В составе российской делегации — начальник вооружения — заместитель главнокомандующего ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, начальник Военной академии войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Глеб Еремин и другие военные деятели, сообщили в Минобороны РФ.Делегации посетили музей, созданный в ознаменование 75-й годовщины Победы в ВОВ, и мемориал "Слеза".

