Запад пытается установить свои правила в Центральной Азии — Лавров
14:11 15.04.2026 (обновлено: 14:44 15.04.2026)
© Sputnik / Алексей Майшев/
Подписаться
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции в Пекине. В ходе двухдневного визита министр провел переговоры с китайским коллегой из Ван И и председателем КНР Си Цзиньпином.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что Запад пытается установить свои правила в Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости.
"В Центральной Азии разворачивается такая интересная геополитическая борьба в силу попыток Запада и здесь устанавливать свои правила, играть ведущую роль в том, как организовывать жизнь центральноазиатским государствам, с кем обустраивать свои отношения. То же самое, может быть, не столь очевидно, проявляется уже и на Южном Кавказе", — сказал он.
Другие заявления Лаврова:
Отношения России и Китая
Глава российского внешнеполитического ведомства назвал отношения Москвы и Пекина стабилизатором ситуации в мире.
Отношения России и Китая непоколебимы перед "ветром любых бурь".
Россия и Китай обладают возможностями, чтобы не зависеть от агрессивных авантюр, подобных тем, которые происходят на Ближнем Востоке.
Россия может восполнить недостаток энергоресурсов, возникший у КНР из-за событий в этом регионе.
Россия и Китай успешно справляются с поставленными властями задачами в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, чтобы обезопасить его от влияния тех стран, которые полагаются на санкции.
Россия и Китай готовы продвигать любые форматы внешнего сопровождения переговоров США и Ирана.
Визит президента РФ Владимира Путина в Китай пройдет в первой половине 2026 года.
Конфликт на Украине и страны Европы
Соединенные Штаты продвигают милитаризацию Европы, чтобы переложить на нее ответственность за собственную безопасность и конфликт на Украине.
На Западе замышляют новый военный блок, в котором Украина — ведущий участник.
Когда конфликт на Украине будет урегулирован, Россия будет заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества со странами, которые готовы работать на взаимовыгодных условиях.
Москва продолжает придерживаться договоренностей, достигнутых на Аляске, однако их блокирует европейская элита.
Президент Франции Эммануэль Макрон упивается мыслью о создании стабилизационного контингента на Украине.
ЕС рискует попасть на энергетический осиновый кол США, полностью отказавшись от российских углеводородов.
Все страны мира должны оставаться приверженными Уставу ООН, в частности по вопросу суверенного равенства государств, однако Запад на протяжении десятилетий нарушает это и другие положения.
Действия США в Иране
У Москвы нет иллюзий о реальных целях США, заявляющих, что теперь они руководствуются национальными интересами.
США и Иран должны продвигать реалистичные и справедливые цели на переговорах.
Россия настаивает на продолжении переговоров Ирана и США по Ормузу.
Ситуация на Ближнем Востоке
Кризисный узел на Ближнем Востоке будет непросто развязать.
Российская и китайская делегации четко зафиксировали, что Палестина, Газа и Западный берег не должны отодвигаться на задний план, оставаться в тени.
Страны Персидского залива понимают, что Иран не стал бы наносить удары в регионе, если бы не нападение на него США и Израиля.
Иран имеет неотъемлемое право на мирный атом, и Москва готова способствовать решению этого вопроса, будь то переработка высокообогащенного урана в топливо или его частичная передача России.