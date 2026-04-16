Спрос на автомобильные грузоперевозки в Узбекистан в I квартале 2026-го вырос на 72%

Основную прибавку обеспечило российское направление, также зафиксирован двукратный рост заявок на доставку грузов из Беларуси

2026-04-16T13:10+0500

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В первом квартале 2026 года спрос на грузоперевозки в Узбекистан увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает международная логистическая платформа ATI.SU.Основной вклад в рост обеспечили перевозки из России: число заявок увеличилось на 80%. Наблюдается двукратный рост потока из Беларуси. При этом перевозки из Казахстана показали небольшое снижение, хотя их доля в общем объеме сравнительно невелика.Экспортные перевозкиЗдесь положительная динамика не столь очевидна. В годовом выражении спрос вырос на 10%, но по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 36%. Наиболее активным направлением остается Россия с приростом около 8%, также увеличилось число заявок на белорусском и казахстанском направлениях. Такие показатели связаны с внешними факторами."Спрос на автомобильные грузоперевозки в стране продолжает расти практически по всем направлениям. Замедление динамики мы видим только в экспорте, и в основном на российском направлении, где тенденция наметилась еще в прошлом году. Спрос сдерживают пробки на российско-казахстанской границе и ужесточение таможенного контроля в целом", – прокомментировал Фарид Вахидов, директор представительства международной "Логистической платформы ATI.SU" в Узбекистане.

