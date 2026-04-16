https://uz.sputniknews.ru/20260416/avtomobilnye-gruzoperevozki-v-uzbekistan-56929795.html
Спрос на автомобильные грузоперевозки в Узбекистан в I квартале 2026-го вырос на 72%
Sputnik Узбекистан
Основную прибавку обеспечило российское направление, также зафиксирован двукратный рост заявок на доставку грузов из Беларуси
2026-04-16T13:10+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45810876_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_4d5d26b1c711feaa6cba008a76af4779.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45810876_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_6bafdc07ec16c85718c52a56ada6289c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В первом квартале 2026 года спрос на грузоперевозки в Узбекистан увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает международная логистическая платформа ATI.SU.
“Число заявок на перевозки в Узбекистан из других стран на международной "Логистической платформе ATI.SU" по итогам первого квартала 2026 года увеличилось на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 57% по сравнению с предыдущим кварталом”, — говорится в сообщении.
Основной вклад в рост обеспечили перевозки из России: число заявок увеличилось на 80%. Наблюдается двукратный рост потока из Беларуси. При этом перевозки из Казахстана показали небольшое снижение, хотя их доля в общем объеме сравнительно невелика.
Здесь положительная динамика не столь очевидна. В годовом выражении спрос вырос на 10%, но по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 36%. Наиболее активным направлением остается Россия с приростом около 8%, также увеличилось число заявок на белорусском и казахстанском направлениях. Такие показатели связаны с внешними факторами.
"Спрос на автомобильные грузоперевозки в стране продолжает расти практически по всем направлениям. Замедление динамики мы видим только в экспорте, и в основном на российском направлении, где тенденция наметилась еще в прошлом году. Спрос сдерживают пробки на российско-казахстанской границе и ужесточение таможенного контроля в целом", – прокомментировал Фарид Вахидов, директор представительства международной "Логистической платформы ATI.SU" в Узбекистане.