Дети из Узбекистана отдохнут в этом году в белорусском “Зубренке”
Дети из Узбекистана отдохнут в этом году в белорусском “Зубренке”
Приглашение детей из других государств в Беларусь организуют ежегодно с 2017 года, с того времени в республике уже побывали свыше 2,5 тыс. ребят
2026-04-16T11:00+0500
2026-04-16T11:00+0500
2026-04-16T13:01+0500
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Юные узбекистанцы вместе со сверстниками из других стран отдохнут в этом году в белорусском "Зубренке". Соответствующее распоряжение подписал президент Беларуси, сообщает БелТА. Ребята не только пройдут медобследование, получат необходимое санаторно-курортное лечение, но и посетят культурные мероприятия. В программе — экскурсии к знаковым историческим объектам в Минске и регионах, где они смогут познакомиться с традициями и бытом белорусов.Приглашение детей из других государств в Беларусь организуют ежегодно с 2017 года, с того времени в республике уже побывали свыше 2,5 тыс. ребят.
Дети из Узбекистана отдохнут в этом году в белорусском “Зубренке”
11:00 16.04.2026 (обновлено: 13:01 16.04.2026)
Приглашение детей из других государств в Беларусь организуют ежегодно с 2017 года, за это время в республике уже побывали свыше 2,5 тыс. ребят.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Юные узбекистанцы вместе со сверстниками из других стран отдохнут в этом году в белорусском "Зубренке". Соответствующее распоряжение подписал президент Беларуси, сообщает
БелТА.
“Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха и оздоровления 272 детей из Алжира, Вьетнама, Египта, Зимбабве, Индии, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Мьянмы и Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", — говорится в сообщении.
Ребята не только пройдут медобследование, получат необходимое санаторно-курортное лечение, но и посетят культурные мероприятия. В программе — экскурсии к знаковым историческим объектам в Минске и регионах, где они смогут познакомиться с традициями и бытом белорусов.
Приглашение детей из других государств в Беларусь организуют ежегодно с 2017 года, с того времени в республике уже побывали свыше 2,5 тыс. ребят.