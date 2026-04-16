МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Туланбоя Курбонова

Во внешнеполитическом ведомстве отметили достойный вклад Курбонова в освещение дружественных отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном

2026-04-16T11:44+0500

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Туланбоя Курбонова.Уроженец Андижанской области много лет работал корреспондентом Национального информационного агентства Кыргызстана "Кабар" в Узбекистане.С 2003 года, будучи аккредитованным во внешнеполитическом ведомстве РУз иностранным журналистом на постоянной основе, он объективно и оперативно освещал важные общественно-политические процессы в стране.Занимаясь переводами, в том числе произведений великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова, Туланбой Курбонов способствовал укреплению культурной близости между кыргызским и узбекским народами."В ходе своей профессиональной деятельности он внес достойный вклад в освещение дружественных отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном", — говорится в сообщении МИД РУз.

