https://uz.sputniknews.ru/20260416/mid-uzbekistan-soboleznovaniya-smert-jurnalista-tulanboya-kurbonova-56929188.html
МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Туланбоя Курбонова
Sputnik Узбекистан
Во внешнеполитическом ведомстве отметили достойный вклад Курбонова в освещение дружественных отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном
2026-04-16T11:44+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/10/56928149_0:80:538:383_1920x0_80_0_0_17c806f4142fd06062af2c4a4bf973d1.jpg
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Туланбоя Курбонова.Уроженец Андижанской области много лет работал корреспондентом Национального информационного агентства Кыргызстана "Кабар" в Узбекистане.С 2003 года, будучи аккредитованным во внешнеполитическом ведомстве РУз иностранным журналистом на постоянной основе, он объективно и оперативно освещал важные общественно-политические процессы в стране.Занимаясь переводами, в том числе произведений великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова, Туланбой Курбонов способствовал укреплению культурной близости между кыргызским и узбекским народами."В ходе своей профессиональной деятельности он внес достойный вклад в освещение дружественных отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном", — говорится в сообщении МИД РУз.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/10/56928149_0:29:538:433_1920x0_80_0_0_386d1cd6e6b9f17b639440ca56d72924.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11:44 16.04.2026
