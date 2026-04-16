На полях Евразийского экономического форума откроют Общественную приемную для бизнеса
Намечены индивидуальные консультации и при необходимости содействие в решении возникающих бизнес-проблем
2026-04-16T15:14+0500
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
В Астане на полях Евразийского экономического форума 26 мая состоится Общественная приемная для бизнеса блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Об этом сообщает
пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Общественная приемная — уникальная площадка для выстраивания прямого, конструктивного диалога между предпринимателями и Комиссией. В нем будут участвовать представители Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, НПП "Атамекен" и АО "Центр защиты конкуренции".
“Сотрудники блока по конкуренции и антимонопольному регулированию, а также ряда других отраслевых блоков ЕЭК дадут экспертные разъяснения по актуальным для бизнеса темам. Намечены индивидуальные консультации и при необходимости содействие в решении возникающих бизнес-проблем”, — говорится в сообщении.
Также в рамках Общественной приемной на площадке XII Евразийского антимонопольного форума представят деятельность ЕЭК в сфере конкуренции и госзакупок.
В фокусе мероприятия — рассмотрение общих правил конкуренции на трансграничных рынках, механизмов контроля за их соблюдением, полномочий ЕЭК и национальных органов по конкуренции, а также вопросов взаимного участия в госзакупках стран Евразийского экономического союза.