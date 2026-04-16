СВО: российское наступление изменяет условия мира

СВО: российское наступление изменяет условия мира

Sputnik Узбекистан

Киевским марионеткам "мышиная возня" с дронами и ракетами не поможет, а наиболее активные европейские "доноры ВСУ" могут дорого заплатить за свои старания.

2026-04-16T16:10+0500

2026-04-16T16:10+0500

2026-04-16T16:10+0500

Российская армия необратимо движется вперед на всех участках фронта. Охватывает Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов, "огнем и мечом" приближая день полного освобождения Донбасса от украинской оккупации. При этом условия мира для Запада и киевских марионеток кардинально изменятся.Российские войска теснят противника в Красном Лимане, на подступах к Краматорску и Славянску, уверенно продвигаются в Харьковской и Сумской областях. Атакуют военно-административные здания в Чернигове и объекты Новгороде-Северском. Сжигают крупные партии натовского вооружения в одесских портах Черноморск и Измаил – на границе с Румынией. Заметим, кукуруза и портовая логистика так не горят и не взрываются. В российском ударе в ночь на 15 апреля командование ВСУ насчитало 324 дрона и три баллистические ракеты.По информации Минобороны РФ, "Южная" группировка войск методично продвигается в Константиновке, эффективно уничтожает позиции, живую силу и технику ВСУ близ Славянска, Новоселовки, Ильиновки, Николаевки в ДНР.За минувшие сутки группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ близ городов Красный Лиман и Святогорск в Донбассе, а также в районах населенных пунктов Шийковка, Червоный Оскол, Кутьковка в Харьковской области.Войска группировки "Север" на Харьковщине громят противника на широком фронте – близ сел Колодезное, Рясное, Старица, Зыбино. Сегодня освободили Волчанские Хутора, вышли к соседнему селу Покаляное.Группировки войск "Центр" и "Восток" настойчиво уничтожают подразделения ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.Российские войска заметно продвинулись на стыке ДНР и Днепропетровской области – это Александроградский участок фронта. Маниакальная военная помощь НАТО бандеровцам должна закономерно приумножать количество новых регионов России. Неслучайно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что по мере продвижения ВС России на фронте условия на переговорах будут меняться в худшую для противника сторону. Полагаю, лучших сторон у киевских марионеток ЕС и НАТО быть не должно (совсем).Заграница не поможетВладимир Зеленский еще клянчит деньги и оружие в поездках по Европе. Рядовые бандеровцы еще мечтают "поделить землю" южных регионов России. Неадекватные политики ЕС еще питаются иллюзиями о формировании "европейского НАТО" – без США. Немецкий канцлер Фридрих Мерц на днях заявил: "России следует как можно скорее завершить эту войну, у нее нет шансов на победу". Поверят ли немецкие налогоплательщики?Отнюдь не железный канцлер Мерц и нелегитимный руководитель Украины Зеленский 14 апреля подписали соглашение о стратегическом партнерстве, договоры о сотрудничестве в ряде сфер, включая "обмен боевыми данными для разработки новых систем вооружения". Задокументирована военная помощь бандеровцам на сумму в 4 млрд евро. Германия с упорством самоубийцы пытается вползти в прямой вооруженный конфликт с Россией.Норвежский премьер-министр Йонас Гар Шторе на совместной пресс-конференции с Зеленским 14 апреля заявил, что Украина будет производить беспилотники в Норвегии, которая намерена "извлечь уроки из опыта… в этой с трудом выигранной борьбе". А если завтра прилетит "Орешник"? Напомню, Россия считает предприятия украинского ВПК законными целями, а боевые действия украинской прокси-армии вышли далеко за рамки национальных границ.Киевским марионеткам эта "мышиная возня" с дронами и ракетами не поможет, а наиболее активные европейские "доноры ВСУ" могут дорого заплатить за свои старания. Так, Тегеран уже потребовал серьезных компенсаций (репараций) от пяти арабских стран (Бахрейн, Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия) – за прокси-соучастие в агрессии США/Израиля против Ирана. До этого иранский КСИР "нахлобучил" неразумных соседей ракетными ударами, и закрыл для них Ормузский пролив. Заметим, Тегеран очень долго терпел враждебное отношение (включая ракетно-бомбовые удары) американцев, евреев и арабов, но всему есть предел.Неужели в ЕС кто-то думает, что Россия забудет и простит "коалиции желающих" (сгореть в ядерном огне) многолетнюю украинскую войну? Время заблуждений на исходе, возвращение в суровую реальность неизбежно.Глава Пентагона Пит Хегсет игнорирует встречи по Украине в формате "Рамштайн" не потому, что США проиграли еще одну войну на Ближнем Востоке. Американцы быстрее считают, и осознают тяжелые последствия эскалации в конфликте с Россией. А в Европе уже традиционно "слепцам безумцы вожаки" (Шекспир).Трезвомыслие изредка посещает лишь экс-генсеков, президентов и премьеров. Так, Йенс Столтенберг сегодня заявил, что НАТО не вечно, и выживание альянса в следующие 10 лет не гарантировано. Действующие не задумываются, что будет делать Норвегия через год-другой с тысячами "украинских беспилотников" – без НАТО и без Украины – лицом к лицу с Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX и в Telegram.

россия

украина

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

