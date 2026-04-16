Узбекские хирурги спасли пятилетнего мальчика с помощью уникальной операции

Ранее ребенок получил тяжелые ожоги пищевода, а после хирургического вмешательства за рубежом сформированный новый орган начал сдавливать сердце

2026-04-16T14:35+0500

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекские врачи провели уникальную операцию пятилетнему мальчику, который находился в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава.Годом ранее маленький Умаржон случайно выпил каустическую соду. Ожоги пищевода вызвали рубцовое сужение органа, и ребенок не мог принимать пищу.Маленького пациента доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Врачи установили специальную трубку в желудок, через которую он стал получать питание. Медики предупредили родных мальчика, что это временная мера и Умаржону требуется сложная операция.Родители решили лечить ребенка за границей. Но после операции в зарубежной клинике ситуация еще больше осложнилась.Семья Умаржона вновь обратилась в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи в Ташкенте. Обследование показало, что зарубежные специалисты сформировали пищевод ребенку из его собственного желудка, который подняли вверх и соединили с остатками пищевода. В результате новый орган начал сдавливать сердце.Команда врачей под руководством профессора Хабибуллы Окилова приступила к операции, которая длилась около 5 часов. В результате желудок вернули на свое место, а пищевод сформировали из части толстой кишки.Подобное хирургическое вмешательство в республике провели впервые.Сейчас состояние ребенка хорошее, в ближайшее время он сможет вернуться домой, добавили в пресс-службе.

узбекистан хирурги операция мальчик спасение