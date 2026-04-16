Восстановленные фотографии старого Ташкента: взгляд в прошлое столицы

Архивные снимки, восстановленные с помощью современных технологий, позволяют увидеть Ташкент таким, каким он был десятки лет назад. Улицы, здания и городская жизнь тех времен оживают на редких фотографиях, позволяя ощутить атмосферу прошлого.

2026-04-16T18:15+0500

Восстановленные фотографии старого Ташкента позволяют буквально заглянуть в прошлое города и увидеть, каким он был десятки и даже сотни лет назад. На снимках оживают старые улицы, площади, здания и повседневная жизнь горожан: от шумных базаров и трамваев на широких проспектах до тихих двориков старогородских махаллей.Дом Захо в Ташкенте. Одно из самых красивых зданий старого города на углу Соборной и Ирджарской. До революции — роскошный гастроном миллионера Дмитрия Захо, в советское время — Дворец Труда. Утрачено после землетрясения 1966 года. Находилось на углу улиц Соборной и Ирджарской (ныне это район Бродвея и ресторана "Зарафшан").Здание городской думы в Ташкенте (построено в конце XIX века) располагалось на Воронцовском проспекте (ныне проспект Шарафа Рашидова) недалеко от Сквера Амира Темура. Это было одно из красивейших кирпичных строений города в стиле эклектики, которое позже стало Госкомитетом по науке и технике и было разрушено после землетрясения.Исторический облик столицы менялся на протяжении полутора столетий под влиянием различных событий: расширения города в период Российской империи, масштабной перестройки в советское время и разрушительного землетрясения 1966 года, после которого Ташкент фактически пришлось строить заново.Отделение Русско-Китайского банка (предшественника Русско-Азиатского банка) было открыто в Ташкенте 16 апреля 1903 года на Кауфманском проспекте в доме Ариф-Ходжи Азиз-Ходжаева. Банк играл ключевую роль в финансировании торговли и промышленности, особенно среди предпринимателей еврейской национальности, до переименования в 1910 году.Кинотеатр "Хива" — один из первых зимних кинотеатров в Ташкенте, построенный в 1910 году по проекту архитектора Г. М. Сваричевского на средства князя Н. К. Романова. Здание было знаковым для культурной жизни города, позже перестроено и стало известно как кинотеатр "Молодая гвардия".Ташкентская (Туркестанская) учительская семинария, открытая в 1879 году, стала первым средним специальным учебным заведением в Средней Азии, готовившим педагогов для русско-туземных школ. Она сыграла ключевую роль в просвещении региона, обучая в основном детей переселенцев, а с 1918 года переквалифицировалась на подготовку учителей для советских узбекских школ.Здание Общественного собрания построили в 1909 году по проекту архитектора Маркевича как дом хлопкопромышленника Вадьяева. С 1910 года здесь размещалось Общественное собрание, а после 1917 года — Дом Свободы, где проходили митинги и собрания. В 1930-е годы в здании открыли кинотеатр "30 лет ВЛКСМ". В конце XX века предпринималась попытка реконструкции, однако часть здания была снесена.Благодаря цифровой реставрации архивных кадров сегодня можно увидеть утраченные здания и архитектурные памятники, которые когда-то формировали уникальный облик города, где переплетались традиционная восточная архитектура и европейские кварталы нового города.Летний кинотеатр "Туран" — легендарная площадка в Городском саду (бывший парк Горького, ныне зона у хокимията), построенная в конце XIX века. Известен как место, где часто бывал поэт Сергей Есенин с Еленой Макеевой. Здание располагалось в районе улиц Пролетарская/Энгельса, отличалось прямоугольной формой и открытой структурой.Мечеть Хатун в Ташкенте — историческое деревянное сооружение. Мечеть располагалась в старой части города (район Эски Джува), являясь примером традиционной архитектуры. Фотография демонстрирует уникальный облик мечети начала XX века.На улице Николаевской (в советский период — Коммунистической, ныне — Истиклол) располагался дом немецкого предпринимателя Луи Зальма. Особняк находился рядом с другим историческим зданием, в котором размещался Государственный банк (сегодня здесь находится филиал Узпромстройбанка). В начале 1980-х годов здание было снесено.Проспект Алишера Навои в Ташкенте в 1956 году — это центральная, активно застраиваемая магистраль, названная в честь поэта в 1938 году. В середине 1950-х годов проспект отличался широкими проезжими частями, классической архитектурой и активным озеленением.Такие восстановленные снимки — не просто редкие кадры, а визуальная память столицы, позволяющая ее жителям и гостям почувствовать атмосферу старого Ташкента и лучше понять историю города.

