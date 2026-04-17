Культура и туризм Узбекистана: ключевые проекты, инвестиции и планы до 2030 года

Культура и туризм Узбекистана: ключевые проекты, инвестиции и планы до 2030 года

До 2030 года на развитие культуры в стране направят более 1 трлн сумов. В сфере туризма предусмотрено ускоренное развитие регионов на основе мастер-планов, расширение инфраструктуры, увеличение числа гостиниц и создание новых туристических деревень и махаллей.

2026-04-17T09:30+0500

2026-04-17T09:30+0500

2026-04-17T09:56+0500

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Узбекистане планируется реализовать ряд масштабных проектов в сферах культуры и туризма. В их числе — строительство Музея Шелкового пути в Самарканде, модернизация культурных центров и расширение поддержки творческих коллективов. Также намечены меры по развитию туристической инфраструктуры, увеличению потока иностранных туристов и созданию новых рабочих мест.Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе работ и новых проектах в сфере культуры и туризма.Прежде всего был рассмотрен проект строительства в Самарканде Музея Шелкового пути на территории 9 гектаров. Его экспозиция объединит более 6 тысяч уникальных экспонатов — от археологических находок до произведений искусства. В комплексе также предусмотрены залы для выставок, аудитория на 160 мест, детская академия, центр консервации и исследований, а также крупные фондохранилища.В ходе презентации особое внимание было уделено вопросам более широкого привлечения населения в учреждения культуры, обновления их содержания и формата работы в соответствии с современными требованиями.В этой связи обсуждены предложения по поэтапной модернизации 839 культурных центров — обновлению их инфраструктуры, привлечению частного сектора и внедрению современных форматов работы. До 2030 года на развитие культуры планируется направить более 1 триллиона сумов. В числе приоритетов — раннее выявление и целевая подготовка одаренной молодежи с созданием необходимых условий для обучения и творчества.Одобрены предложения по поддержке деятельности Молодежного симфонического оркестра Андижана и танцевального ансамбля "Тумор".Подчеркнута необходимость расширения национального медиаконтента и развития цифровой базы культурного наследия с использованием искусственного интеллекта. Также намечено внедрить льготное кредитование и меры господдержки деятельности негосударственных культурных организаций, включая театры и студии, а также выделения им грантов на реализацию проектов.Отмечено, что с начала текущего года страну посетили около 3 млн туристов (+37%), экспорт туристических услуг вырос на 48% — до $1,1 млрд. К 2030 году планируется привлечь 20 млн иностранных туристов, а в 2026 году — обеспечить обслуживание 12 млн туристов.В этой связи указано на необходимость реализации адресных программ по наращиванию туристического потенциала каждого региона с учетом его специфики.С этой целью рассмотрены меры по ускоренному развитию туристической инфраструктуры в регионах и организации отрасли на основе проектного управления. В частности, в 2026-2027 годах намечено приступить к реализации 31 мастер-плана, создать более 40 тысяч новых рабочих мест, довести число средств размещения до 8 250, а общее количество туристических деревень и туристических махаллей — до 84.Предусмотрен и ряд механизмов по формированию новых туристических продуктов и поддержке предпринимательства.В частности, планируется компенсировать до 25% расходов на их продвижение, направленное на привлечение иностранных туристов, но не более 500 млн сумов, поддерживать частных предпринимателей, регулярно организующих культурно-массовые и театрализованные программы для туристов, а также проводить практические учебные курсы с участием отечественных и зарубежных специалистов в сфере сервиса.На презентации также рассмотрены новые подходы к широкому продвижению туристического потенциала республики на международном рынке.По итогам обсуждения даны поручения по детальной проработке проектов и их реализации на основе четких расчетов и планов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

