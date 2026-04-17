Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Москве — видео
Sputnik Узбекистан
Министры иностранных дел стран Содружества обмениваются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.
2026-04-17T15:28+0500
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Москве состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ Содружества Независимых Государств. В нем приняли участие главы МИД Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.Как ранее сообщали в Исполкоме СНГ, в ходе первого в этом году заседания СМИД СНГ главы внешнеполитических ведомств стран содружества подведут итоги межмидовского взаимодействия в 2025 году, обсудят перспективы и основные задачи развития интеграционных связей, в том числе в контексте реализации приоритетов текущего председательства Туркменистана в организации и отмечаемого в этом году 35-летия СНГ.В проект повестки дня СМИД СНГ также вошли вопросы, касающиеся сотрудничества в гуманитарной и международной сферах, области образования.Министры иностранных дел также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам встречи принят ряд решений, направленных на укрепление внешнеполитической координации, сотрудничества в культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, большинство из одобренных документов будут переданы на последующие утверждения главам государств и правительств СНГ.
15:28 17.04.2026 (обновлено: 16:12 17.04.2026)
Министры иностранных дел стран Содружества обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.
