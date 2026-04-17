https://uz.sputniknews.ru/20260417/opredeleny-dopolnitelnye-tochki-rosta-ekonomika-stolitsy-56941336.html

В Ташкенте планируется новый подход к развитию экономики и поддержке предпринимательства

В Ташкенте планируется новый подход к развитию экономики и поддержке предпринимательства

Sputnik Узбекистан

В этом году на основе нового подхода 12 районов города будут специализированы на конкретных отраслях промышленности или услугах.

2026-04-17T10:29+0500

2026-04-17T10:29+0500

2026-04-17T10:47+0500

ташкент

шавкат мирзиёев

экономика

предпринимательство

инвестиции

производство

занятость населения

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/03/56700046_0:98:1600:998_1920x0_80_0_0_f9bf951348a74761865519da4bfb0cf1.jpg

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обеспечению высоких темпов роста экономики, полному задействованию имеющихся резервов и дальнейшему расширению благоприятных условий для предпринимательства в Ташкенте.На совещании отмечено, что обстановка в мире и изменения на зарубежных рынках могут негативно повлиять на экспортные цепочки и сроки поставки продукции. Указано, что приоритетом в таких обстоятельствах становится оперативное выявление и задействование дополнительных резервовБыло подчеркнуто, что столица занимает особое место в национальной экономике — на долю Ташкента приходится 21% ВВП. Текущий год объявлен "Годом ускоренного развития столицы и роста доходов населения", поставлены цели довести рост экономики города на 12%, достичь экспорта в объеме $3,6 млрд, привлечь $9 млрд инвестиций и обеспечить занятость 616 тысяч человек.В этой связи отмечено, что хокиму города, его 12 заместителям и хокимам 12 районов необходимо организовать проактивную работу по компенсации возможного снижения темпов в сферах промышленности, экспорта, инвестиций и туризма. Президент подчеркнул, что для этого в столице достаточно как трудовых ресурсов, так и финансовых возможностей.На совещании отмечено, что в текущем году на основе нового подхода 12 районов города будут специализированы на конкретных отраслях промышленности или услугах.В частности, Отмечено, что в Ташкенте проведены встречи с более чем 23 тыс. предпринимателей для выработки нестандартных предложений. Выявлено свыше 1,3 тыс. проблем и получено 162 новых инициативы. Подчеркнуто, что ни один из поднятых вопросов и предложений не должен остаться без внимания.В столице планируется сформировать новую инвестиционно-деловую среду. В частности, предусмотрено: Предложено также создать отдельный Координационный совет для оперативного решения проблем и предложений предпринимателей. В целом поставлена задача мобилизовать все возможности и обеспечить дополнительно производство продукции на 88 трлн сумов, экспорт на $4,9 млрд, привлечь $5 млрд инвестиций, бюджетные поступления в размере 2,9 трлн сумов, а также создать 65,5 тысячи постоянных рабочих мест.Также предложено выпустить евробонды столицы для привлечения в Ташкент дополнительно $500 млн в текущем году.Президент поручил утвердить программу по расширению локализации и кооперации, обеспечив связь столичных предпринимателей с крупными предприятиями Ташкентской, Навоийской, Кашкадарьинской, Андижанской, Бухарской и Ферганской областей. Также отмечена необходимость комплексного анализа экономики Ташкента и разработки стратегии его развития с привлечением международных консалтинговых компаний.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

предпринимательство ташкент узбекистан экономика инвестиции