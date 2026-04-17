В Ташкенте планируется новый подход к развитию экономики и поддержке предпринимательства
10:29 17.04.2026 (обновлено: 10:47 17.04.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовТашкент с высоты
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
В этом году на основе нового подхода 12 районов города будут специализированы на конкретных отраслях промышленности или услугах.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обеспечению высоких темпов роста экономики, полному задействованию имеющихся резервов и дальнейшему расширению благоприятных условий для предпринимательства в Ташкенте.
На совещании отмечено, что обстановка в мире и изменения на зарубежных рынках могут негативно повлиять на экспортные цепочки и сроки поставки продукции. Указано, что приоритетом в таких обстоятельствах становится оперативное выявление и задействование дополнительных резервов
Шавкат Мирзиёев провел совещание по обеспечению высоких темпов роста экономики и расширению условий для предпринимательской деятельности в Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было подчеркнуто, что столица занимает особое место в национальной экономике — на долю Ташкента приходится 21% ВВП. Текущий год объявлен "Годом ускоренного развития столицы и роста доходов населения", поставлены цели довести рост экономики города на 12%, достичь экспорта в объеме $3,6 млрд, привлечь $9 млрд инвестиций и обеспечить занятость 616 тысяч человек.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В этой связи отмечено, что хокиму города, его 12 заместителям и хокимам 12 районов необходимо организовать проактивную работу по компенсации возможного снижения темпов в сферах промышленности, экспорта, инвестиций и туризма. Президент подчеркнул, что для этого в столице достаточно как трудовых ресурсов, так и финансовых возможностей.
На совещании отмечено, что в текущем году на основе нового подхода 12 районов города будут специализированы на конкретных отраслях промышленности или услугах.
В частности,
Бектемирский район будет ориентирован на химическую промышленность и оптовую торговлю,
Мирзо-Улугбекский – на кабельную промышленность, науку, образование и IT,
Мирабадский – на пищевую промышленность, туризм и общественное питание,
Учтепинский – на ювелирную продукцию, бытовые услуги и розничную торговлю,
Чиланзарский – на фармацевтику, торговлю, сферу услуг и спорт,
Шайхантахурский – на мебельное производство и гастрономический туризм,
Юнусабадский – на бумажную промышленность и туризм,
Яшнабадский – на электротехнику и транспортно-логистическую сферу,
Яккасарайский – на легкую промышленность и финансовые услуги,
Янгихаётский – на автомобилестроение и логистику,
Алмазарский – на производство строительных материалов и образование, а
Сергелийский – на металлургию, логистику и автосервис.
Отмечено, что в Ташкенте проведены встречи с более чем 23 тыс. предпринимателей для выработки нестандартных предложений. Выявлено свыше 1,3 тыс. проблем и получено 162 новых инициативы. Подчеркнуто, что ни один из поднятых вопросов и предложений не должен остаться без внимания.
В столице планируется сформировать новую инвестиционно-деловую среду. В частности, предусмотрено:
делегирование полномочий по выдаче разрешений и лицензий для бизнеса от соответствующих министерств и ведомств их территориальным подразделениям;
внедрение новых мер поддержки экспортеров;
создание системы оперативного решения логистических проблем;
разработка льготных механизмов финансирования для пополнения оборотных средств и расширения бизнеса.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Предложено также создать отдельный Координационный совет для оперативного решения проблем и предложений предпринимателей.
На него будут возложены задачи по развитию районов на основе драйверных отраслей, постоянному мониторингу экономической и социальной конъюнктуры, выявлению точек роста и неиспользуемых резервов, устранению системных барьеров, формированию, финансированию и реализации идей и инициатив.
В целом поставлена задача мобилизовать все возможности и обеспечить дополнительно производство продукции на 88 трлн сумов, экспорт на $4,9 млрд, привлечь $5 млрд инвестиций, бюджетные поступления в размере 2,9 трлн сумов, а также создать 65,5 тысячи постоянных рабочих мест.
Также предложено выпустить евробонды столицы для привлечения в Ташкент дополнительно $500 млн в текущем году.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поручил утвердить программу по расширению локализации и кооперации, обеспечив связь столичных предпринимателей с крупными предприятиями Ташкентской, Навоийской, Кашкадарьинской, Андижанской, Бухарской и Ферганской областей. Также отмечена необходимость комплексного анализа экономики Ташкента и разработки стратегии его развития с привлечением международных консалтинговых компаний.