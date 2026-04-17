От экзаменов до грантов: в Самарканде прошла ежегодная выставка "Образование и профессия"
Познакомить будущих выпускников школ с деятельностью своих вузов приехали более 60 представителей из России, Узбекистана, Турции и других стран.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Принять участие в ежегодной международная образовательной выставке изъявили желание представители более 60 вузов из Узбекистана, России, Казахстана и ряда европейских стран. В назначенный день в Академии туризма, где проходило мероприятие, собрались также свыше пяти тысяч учеников 10-11-х классов — как государственных, так и частных школ.
"До завершения учебного года остается чуть более месяца, и выпускникам школ уже пора определиться с выбором будущей профессии и высшего учебного заведения. Помочь в этой непростой задаче призваны образовательные выставки, особенно международные", — говорит представитель областного управления дошкольного и школьного образования Бахтигуль Каршиева.
Один из часто задаваемых на образовательных выставках вопросов: "Есть ли возможность поступить в зарубежные или частные вузы на грантовой основе?" Большая часть европейских и американских вузов не предлагает полного финансирования, а предоставляет частичное покрытие стоимости обучения.
В таких вузах, как и в отечественных государственных и частных высших учебных заведениях, приветствуется наличие международных сертификатов — IELTS, SAT, а также национальных сертификатов, подтверждающих уровень знаний по различным предметам.
Говоря о частных вузах, сегодня практически во всех из них есть возможность обучения на бюджетной основе. При наличии знаний английского языка и соответствующего сертификата студенты также могут участвовать в программах совместного образования с вузами Европы, Малайзии и Южной Кореи.
По уже сложившейся традиции на образовательной выставке в Самарканде повышенным спросом пользовались российские вузы. В Академии туризма было представлено семь таких учебных заведений. Среди них, к примеру, Московский государственный технологический университет "Станкин". Его представители рассказали школьникам о возможностях поступления, в том числе с сдачей экзаменов онлайн, а также о прохождении пробного тестирования.
"Абитуриенты могут уже сейчас отправить онлайн-запрос и получить ссылку на промо-тесты. Важно отметить, что граждане Узбекистана могут поступать к нам на бюджет на общих основаниях, сдав внутренние экзамены вуза онлайн", — говорит советник при ректорате МГТУ "Станкин" Елена Горожанкина.
В случае недобора вступительных баллов вуз учитывает достижения абитуриентов — участие в олимпиадах, конкурсах, наличие грантов. Именно поэтому школьникам не стоит пренебрегать участием в предметных олимпиадах и конкурсах, в том числе зарубежных.
По словам Елены Горожанкиной, сегодня в университете, выпускниками которого являются Михаил Мишустин (председатель правительства России) и Дмитрий Чернышенко (заместитель председателя правительства РФ), обучаются 70 студентов из Узбекистана.
К слову, МГТУ "Станкин" до текущего года реализовывал с Самаркандским государственным университетом совместную программу по схеме "2+2": два в Самарканде, еще столько же в Москве. С нового учебного года вузы планируют запустить аналогичную программу уже на уровне магистратуры и аспирантуры.
"Был приятно удивлен тем, что можно уже сегодня сдать пробные вступительные экзамены в МГТУ. Окончательное решение пока не принял, но в одном уверен: буду поступать в зарубежный вуз", — говорит выпускник общеобразовательной школы № 24 города Самарканда Шахриер Киличев.
Интересно, что ученица общеобразовательной школы № 37 Маржона Аламова, ознакомившись с возможностями и условиями зарубежных вузов, напротив, приняла решение поступать в отечественный вуз — Самаркандский государственный медицинский университет.
Выставка "Образование и профессия", стартовавшая несколькими днями ранее в Ташкенте, после Самарканда пройдет в Бухаре и Намангане.