От экзаменов до грантов: в Самарканде прошла ежегодная выставка "Образование и профессия"

Sputnik Узбекистан

Познакомить будущих выпускников школ с деятельностью своих вузов приехали более 60 представителей из России, Узбекистана, Турции и других стран.

2026-04-17T18:45+0500

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Принять участие в ежегодной международная образовательной выставке изъявили желание представители более 60 вузов из Узбекистана, России, Казахстана и ряда европейских стран. В назначенный день в Академии туризма, где проходило мероприятие, собрались также свыше пяти тысяч учеников 10-11-х классов — как государственных, так и частных школ. Один из часто задаваемых на образовательных выставках вопросов: "Есть ли возможность поступить в зарубежные или частные вузы на грантовой основе?" Большая часть европейских и американских вузов не предлагает полного финансирования, а предоставляет частичное покрытие стоимости обучения.В таких вузах, как и в отечественных государственных и частных высших учебных заведениях, приветствуется наличие международных сертификатов — IELTS, SAT, а также национальных сертификатов, подтверждающих уровень знаний по различным предметам.Говоря о частных вузах, сегодня практически во всех из них есть возможность обучения на бюджетной основе. При наличии знаний английского языка и соответствующего сертификата студенты также могут участвовать в программах совместного образования с вузами Европы, Малайзии и Южной Кореи.По уже сложившейся традиции на образовательной выставке в Самарканде повышенным спросом пользовались российские вузы. В Академии туризма было представлено семь таких учебных заведений. Среди них, к примеру, Московский государственный технологический университет "Станкин". Его представители рассказали школьникам о возможностях поступления, в том числе с сдачей экзаменов онлайн, а также о прохождении пробного тестирования.В случае недобора вступительных баллов вуз учитывает достижения абитуриентов — участие в олимпиадах, конкурсах, наличие грантов. Именно поэтому школьникам не стоит пренебрегать участием в предметных олимпиадах и конкурсах, в том числе зарубежных.По словам Елены Горожанкиной, сегодня в университете, выпускниками которого являются Михаил Мишустин (председатель правительства России) и Дмитрий Чернышенко (заместитель председателя правительства РФ), обучаются 70 студентов из Узбекистана.К слову, МГТУ "Станкин" до текущего года реализовывал с Самаркандским государственным университетом совместную программу по схеме "2+2": два в Самарканде, еще столько же в Москве. С нового учебного года вузы планируют запустить аналогичную программу уже на уровне магистратуры и аспирантуры.Интересно, что ученица общеобразовательной школы № 37 Маржона Аламова, ознакомившись с возможностями и условиями зарубежных вузов, напротив, приняла решение поступать в отечественный вуз — Самаркандский государственный медицинский университет.Выставка "Образование и профессия", стартовавшая несколькими днями ранее в Ташкенте, после Самарканда пройдет в Бухаре и Намангане.

