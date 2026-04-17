Сергей Лавров провел в Москве встречу с главами МИД Центральной Азии

В Москве проходит 9-я встреча глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

2026-04-17T17:28+0500

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии обсудили в Москве ситуацию с безопасностью в регионе. Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участники мероприятия обсудят ход реализации договоренностей по итогам второго саммита Центральная Азия – Россия, который состоялся 9 октября 2025 года в Душанбе, с акцентом на исполнение принятого главами государств плана совместных действий.Участники встречи обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам взаимодействия между Россией и странами Центральной Азии в общерегиональном формате. Речь также шла о безопасности в центральноазиатском регионе.Помимо этого, участники обсудили угрозы со стороны международных террористических группировок, которые действуют у общих границ на фоне дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.В фокусе внимания и другие вопросы, затрагивающие общие интересы участников встречи.

москва встреча мид россия центральная азия казахстан кыргызстан таджикистан туркменистан узбекистан