Сергей Лавров провел в Москве встречу с главами МИД Центральной Азии
В Москве проходит 9-я встреча глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
2026-04-17T17:28+0500
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии обсудили в Москве ситуацию с безопасностью в регионе. Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участники мероприятия обсудят ход реализации договоренностей по итогам второго саммита Центральная Азия – Россия, который состоялся 9 октября 2025 года в Душанбе, с акцентом на исполнение принятого главами государств плана совместных действий.Участники встречи обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам взаимодействия между Россией и странами Центральной Азии в общерегиональном формате. Речь также шла о безопасности в центральноазиатском регионе.Помимо этого, участники обсудили угрозы со стороны международных террористических группировок, которые действуют у общих границ на фоне дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.В фокусе внимания и другие вопросы, затрагивающие общие интересы участников встречи.
17:06 17.04.2026 (обновлено: 17:28 17.04.2026)
