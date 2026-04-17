Шестая выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Шестая Международная промышленная выставка пройдет в Ташкенте 20-22 апреля 2026 года. Участники события обсудят новые аспекты и инструменты промышленной кооперации на международном, федеральном и региональном уровнях.

2026-04-17T13:55+0500

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Международном выставочном центре Central Asian Expo Uzbekistan с 20 по 22 апреля в шестой раз пройдет Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".Это ключевое событие для развития торгово-промышленного сотрудничества в ЦА. Выставка призвана решить несколько важных задач, в том числе помочь в продвижении новейших промышленных технологий и наладить взаимодействие между предприятиями.Мероприятие, подтвердившее свой статус ведущей промышленной выставки региона, объединит представителей государственных органов, инвесторов и производителей из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Турции, Китая и других стран.Ее участники обсудят новые аспекты и инструменты промышленной кооперации на международном, федеральном и региональном уровнях.Основные цели выставкиПосетители выставки смогут ознакомиться с инновациями промышленного производства, которые продемонстрируют экспортный потенциал всех стран-участниц.Стоит отметить, что в 2025 году выставку посетили более 11 тысяч человек из более чем 35 стран мира, а свои технологические решения представили свыше 500 компаний-экспонентов.В этом году мероприятие сохраняет фокус на технологическом партнерстве. Россию представят ведущие компании, включая "Трансмашхолдинг", "Росатом", "Арнест Юнирусь", "Татнефть", "КАМАЗ", ММК, "Ростех", "Нацпроектстрой" и другие. Поддержку экспортёрам традиционно окажет Российский экспортный центр (РЭЦ), а регионы — Москва, Татарстан, Башкортостан, Челябинская область и другие — представят свои производственные и кооперационные возможности с Узбекистаном. В 2026 году выставка продемонстрирует широкий спектр современных технологий для всех отраслей промышленности — от решений для развития городской среды и транспорта до сложного оборудования и систем автоматизации производства.Так, посетители увидят:Основным событием деловой программы станет главная пленарная сессия, которая состоится 20 апреля. В числе приглашенных спикеров:Также в рамках деловой программы состоится "Форсайт-сессия: проектируем кадры будущего", где обсудят трансформацию системы подготовки промышленных специалистов, согласование образовательных программ с потребностями производства, внедрение современных стандартов проектирования в обучение и другие вопросы. Отдельный акцент будет сделан на совместных образовательных проектах России и Узбекистана.Для справки: первый Иннопром прошел в Узбекистане в 2021 году. Ежегодно растут как выставочные площади, так и число экспонентов и посетителей выставки. Так, в третьем Иннопроме, прошедшем в 2023-м, участвовали более 10 тыс. представителей бизнеса и 300 иностранных компаний из 35 стран. Для сравнения: в 2022 году было 2,5 тыс. участников из 12 стран.

