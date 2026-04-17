Шестая выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте
13:20 17.04.2026 (обновлено: 13:55 17.04.2026)
© Sputnik / Владимир НовиковПятая Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
Шестая Международная промышленная выставка пройдет в Ташкенте 20–22 апреля 2026 года. Участники события обсудят новые аспекты и инструменты промышленной кооперации на международном, федеральном и региональном уровнях.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Международном выставочном центре Central Asian Expo Uzbekistan с 20 по 22 апреля в шестой раз пройдет Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".
Это ключевое событие для развития торгово-промышленного сотрудничества в ЦА. Выставка призвана решить несколько важных задач, в том числе помочь в продвижении новейших промышленных технологий и наладить взаимодействие между предприятиями.
Мероприятие, подтвердившее свой статус ведущей промышленной выставки региона, объединит представителей государственных органов, инвесторов и производителей из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Турции, Китая и других стран.
Ее участники обсудят новые аспекты и инструменты промышленной кооперации на международном, федеральном и региональном уровнях.
Основные цели выставки
Расширение промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии.
Определение новых точек развития промышленности.
Установление и укрепление бизнес-контактов.
Создание совместных производств.
Посетители выставки смогут ознакомиться с инновациями промышленного производства, которые продемонстрируют экспортный потенциал всех стран-участниц.
Стоит отметить, что в 2025 году выставку посетили более 11 тысяч человек из более чем 35 стран мира, а свои технологические решения представили свыше 500 компаний-экспонентов.
В этом году мероприятие сохраняет фокус на технологическом партнерстве. Россию представят ведущие компании, включая "Трансмашхолдинг", "Росатом", "Арнест Юнирусь", "Татнефть", "КАМАЗ", ММК, "Ростех", "Нацпроектстрой" и другие. Поддержку экспортёрам традиционно окажет Российский экспортный центр (РЭЦ), а регионы — Москва, Татарстан, Башкортостан, Челябинская область и другие — представят свои производственные и кооперационные возможности с Узбекистаном.
В 2026 году выставка продемонстрирует широкий спектр современных технологий для всех отраслей промышленности — от решений для развития городской среды и транспорта до сложного оборудования и систем автоматизации производства.
Так, посетители увидят:
интеллектуальную систему контроля инженерной инфраструктуры;
модели автомобилей;
вертолетов и высокоскоростных поездов;
беспилотные летательные аппараты;
образовательные дроны с ИИ;
роботизированную технику для промышленных работ;
цифровую платформу на основе машинного зрения для производственных линий;
систему для организации автономного энергоснабжения зданий и многое другое.
Основным событием деловой программы станет главная пленарная сессия, которая состоится 20 апреля. В числе приглашенных спикеров:
Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан;
Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации;
Ерсайын Нагаспаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан;
Сыдыков Бакыт, министр экономики и коммерции Кыргызской Республики;
Шерали Кабир, министр промышленности и новых технологий Таджикистана;
Тойгулы Нуров, министр промышленности и строительного производства Туркменистана;
Гоар Барсегян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии;
главы международных делегаций, руководители промышленных компаний и отраслевых ассоциаций.
Также в рамках деловой программы состоится "Форсайт-сессия: проектируем кадры будущего", где обсудят трансформацию системы подготовки промышленных специалистов, согласование образовательных программ с потребностями производства, внедрение современных стандартов проектирования в обучение и другие вопросы. Отдельный акцент будет сделан на совместных образовательных проектах России и Узбекистана.
Для справки: первый Иннопром прошел в Узбекистане в 2021 году. Ежегодно растут как выставочные площади, так и число экспонентов и посетителей выставки. Так, в третьем Иннопроме, прошедшем в 2023-м, участвовали более 10 тыс. представителей бизнеса и 300 иностранных компаний из 35 стран. Для сравнения: в 2022 году было 2,5 тыс. участников из 12 стран.