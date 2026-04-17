Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Узбекистан — инфографика
За первые три месяца 2026 года Узбекистан посетили более 2,8 млн туристов. Чаще всего в страну приезжали туристы из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и России.
2026-04-17T12:18+0500
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–марте 2026 года Узбекистан с туристической целью посетили 2 872 502 иностранных гражданина из 164 стран мира.
Этот показатель увеличился на 770 тысяч человек или на 36,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Чаще всего в Узбекистан приезжали туристы из соседних стран — Кыргызстана (807 095 человек), Таджикистана (713 904 человек) и Казахстана (681 921 человека). На четвертом месте — путешественники из России (223 285 человек).
В топ-10 стран по количеству туристов, посетивших Узбекистан в январе–марте, также вошли:
Туркменистан — 79 046 человек;
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
.