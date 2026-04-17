В Узбекистане оценили ситуацию с новым штаммом COVID-19 "Цикада"

Новый штамм COVID-19 "Цикада" (BA.3.2), о котором сообщают зарубежные СМИ и ВОЗ, не представляет угрозы для эпидемиологической стабильности в Узбекистане. Специалисты отмечают, что оснований считать его более опасным, чем предыдущие варианты вируса, нет.

2026-04-17T17:51+0500

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Узбекистане у населения сформирован коллективный иммунитет, и оснований для беспокойства в связи с распространением нового штамма COVID-19 "Цикада" (BA.3.2) нет. Об этом заявил первый зампред Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков. Сообщение публикует пресс-служба Минздрава.Он отметил, что в последнее время в зарубежных и местных СМИ появляются сообщения о распространении нового штамма COVID-19 под названием "Цикада" (BA.3.2) в ряде стран мира.По данным ВОЗ, на сегодняшний день случаи заболевания зарегистрированы в 23 странах, включая США, Гонконг, Мозамбик и Великобританию. В связи с этим возникает вопрос о степени опасности нового штамма, вероятности его проникновения в страну и необходимых профилактических мерах.Как сообщил Нурмат Атабеков, штамм BA.3.2 был выявлен достаточно давно и характеризуется относительно медленным и неравномерным распространением. Название "Цикада" он получил по аналогии с насекомым, способным длительное время оставаться неактивным.По словам специалиста, Всемирная организация здравоохранения следит за ситуацией, однако на данный момент нет оснований считать, что новый штамм представляет повышенную опасность или может вызвать серьезные осложнения.Предварительные данные показывают, что "Цикада" протекает с симптомами, схожими с вариантом "Омикрон": заложенность носа, кашель, боль в горле, а в некоторых случаях — потеря обоняния и вкуса.Отмечается, что чаще заражение фиксируется у детей, что связано с более низким уровнем иммунной защиты по сравнению со взрослыми, многие из которых уже имеют сформированный коллективный иммунитет после вакцинации или перенесенного заболевания.Специалист подчеркнул, что в группе риска остаются люди с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и пожилые граждане, однако поводов для паники нет.В целом эпидемиологическая ситуация в Узбекистане остается стабильной. У значительной части населения сформирован коллективный иммунитет, что снижает вероятность широкого распространения инфекции. В Минздраве призвали не поддаваться сенсационным сообщениям и отметили, что оснований для беспокойства в связи с новым штаммом нет.

