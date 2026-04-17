Как в Узбекистане производят удобрения и обеспечивают ими фермеров

Завод "Ammofos-Maxam" в Алмалыке обеспечивает аграрный сектор Узбекистана минеральными удобрениями полного цикла производства. Предприятие модернизируется и в основном работает на внутренний рынок, поддерживая сельское хозяйство страны.

2026-04-17T11:21+0500

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Высокий урожай в сельском хозяйстве невозможен без минеральных удобрений. В Узбекистане их производят на заводе "Ammofos-Maxam" в Алмалыке, который является одним из ключевых предприятий отрасли.Здесь действует полный цикл производства — от получения фосфорной кислоты до выпуска готовых минеральных удобрений, которые используются в сельском хозяйстве по всей стране. На предприятии отмечают, что после нескольких этапов обработки сырья получается готовая продукция — аммофос, который фасуется и отправляется потребителям в удобной форме.Сегодня завод проходит модернизацию, внедряет современные технологии и в основном работает на внутренний рынок, обеспечивая потребности аграрного сектора страны. При этом ранее предприятие также поставляло продукцию в ряд зарубежных стран.Подробнее о том, как устроено производство удобрений и какую роль играет завод в сельском хозяйстве Узбекистана, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

