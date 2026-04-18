МИД Узбекистана: ЦА становится важным игроком в конкуренции за редкие металлы
17:18 18.04.2026 (обновлено: 17:24 18.04.2026)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедная руда на месте строительства горно-металлургического комбината на Удоканском месторождении в Забайкальском крае.
Замглавы МИД Узбекистана на Анталийском дипломатическом форуме заявил о растущей роли ЦА в мировой экономике, ее значении в поставках критически важных минералов, развитии транспортных коридоров и укреплении статуса региона как центра стабильности и сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Центральная Азия становится важным игроком в глобальной конкуренции за редкоземельные элементы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Музаффар Мадрахимов на полях Анталийского дипломатического форума.
"Центральная Азия становится важным игроком в глобальной конкуренции за редкоземельные элементы, что подкрепляется ее богатой ресурсной базой и растущим спросом в связи с энергетическим переходом", — сказал Мадрахимов.
Замминистра отметил, что одной из ключевых сфер в регионе становится расширение сотрудничества в области инноваций и технологий, включая переработку критически важных минералов.
"Однако ключевой вопрос заключается не только в наличии ресурсов — это способность действовать как единое экономическое пространство, выстраивать полные цепочки создания стоимости и создавать добавленную стоимость внутри региона", — уточнил Мадрахимов.
По оценке замглавы МИД, совместные усилия в данной сфере укрепят роль государств Центральной Азии в формирующейся общемировой архитектуре ресурсной безопасности и технологического суверенитета.
Музаффар Мадрахимов также сообщил, что совокупный ВВП государств Центральной Азии за десять лет вырос с $250 млрд до более чем $500 млрд.
"Региональная интеграция значительно расширила наш экономический потенциал: совокупный ВВП стран Центральной Азии вырос с 250 миллиардов долларов в 2016 году до более чем 500 миллиардов в прошлом году", — сказал он.
По данным замминистра, с населением более чем 80 миллионов человек и среднегодовыми темпами роста, превышающими 6%, Центральная Азия становится одним из самых динамичных регионов Евразии.
"Речь идет не просто о росте — речь идет о становлении интегрированного экономического пространства, способного играть самостоятельную роль в мировой экономике", — отметил Мадрахимов.
Замглавы МИД добавил, что нынешняя уязвимость морских путей приводит к возрастанию значения сухопутных коридоров.
"Центральная Азия вновь становится жизненно важным связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом", — подчеркнул замминистра.
В ходе своего выступления Мадрахимов также отметил, что в современном мире, где многие конфликты происходят между соседними государствами, добрососедские отношения не просто желательны — они стратегически необходимы. Именно такие отношения превратили Центральную Азию в "остров стабильности" в сложной и турбулентной Евразии.
По оценке замминистра, сложившиеся в регионе отношения позволяют повысить значимость формата "Центральная Азия плюс" и укрепить его роль в общемировой архитектуре диалога и дипломатии. Он подчеркнул, что Узбекистан открыт для широкого и взаимовыгодного взаимодействия с широким кругом партнеров, включая Россию, Китай, Евросоюз и США.
"Мы стремимся к тому, чтобы стабильность и сотрудничество, достигнутые в нашем регионе, способствовали более широкой глобальной стабильности", — добавил замглавы МИД.
Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) открылся 17 апреля с участием более чем 5 тысяч гостей и свыше 1 тысячи журналистов. Форум собрал делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций. Почетный гость мероприятия — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.