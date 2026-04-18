https://uz.sputniknews.ru/20260418/mid-uzbekistana-tsa-stanovitsya-vajnym-igrokom-v-konkurentsii-za-redkie-metally-56971271.html

МИД Узбекистана: ЦА становится важным игроком в конкуренции за редкие металлы

Sputnik Узбекистан

Замглавы МИД Узбекистана на Анталийском дипломатическом форуме заявил о растущей роли ЦА в мировой экономике, ее значении в поставках критически важных минералов, развитии транспортных коридоров и укреплении статуса региона как центра стабильности и сотрудничества.

2026-04-18T17:24+0500

драгоценные металлы

центральная азия

экономика

форум

узбекистан

анталья

транспортный коридор

ввп

мид узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/07/23838319_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_9c8551f287837204265d9f238ad6d32c.jpg

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Центральная Азия становится важным игроком в глобальной конкуренции за редкоземельные элементы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Музаффар Мадрахимов на полях Анталийского дипломатического форума.Замминистра отметил, что одной из ключевых сфер в регионе становится расширение сотрудничества в области инноваций и технологий, включая переработку критически важных минералов.По оценке замглавы МИД, совместные усилия в данной сфере укрепят роль государств Центральной Азии в формирующейся общемировой архитектуре ресурсной безопасности и технологического суверенитета.Музаффар Мадрахимов также сообщил, что совокупный ВВП государств Центральной Азии за десять лет вырос с $250 млрд до более чем $500 млрд.По данным замминистра, с населением более чем 80 миллионов человек и среднегодовыми темпами роста, превышающими 6%, Центральная Азия становится одним из самых динамичных регионов Евразии.Замглавы МИД добавил, что нынешняя уязвимость морских путей приводит к возрастанию значения сухопутных коридоров.В ходе своего выступления Мадрахимов также отметил, что в современном мире, где многие конфликты происходят между соседними государствами, добрососедские отношения не просто желательны — они стратегически необходимы. Именно такие отношения превратили Центральную Азию в "остров стабильности" в сложной и турбулентной Евразии.По оценке замминистра, сложившиеся в регионе отношения позволяют повысить значимость формата "Центральная Азия плюс" и укрепить его роль в общемировой архитектуре диалога и дипломатии. Он подчеркнул, что Узбекистан открыт для широкого и взаимовыгодного взаимодействия с широким кругом партнеров, включая Россию, Китай, Евросоюз и США.Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) открылся 17 апреля с участием более чем 5 тысяч гостей и свыше 1 тысячи журналистов. Форум собрал делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций. Почетный гость мероприятия — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

